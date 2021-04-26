Як правильно відмовлятись від антидепресантів

Новий огляд, проведений Кокранівською спільнотою, показав, що наявні дослідження різних схем скасовування антидепресантів не дозволяють однозначно сказати про те, як робити це правильно.

Проблеми застосування антидепресантів

Антидепресанти призначають для лікування депресії та тривожності. Ці ліки часто приймають довгий час. Зазвичай інструкції радять робити це 6 – 12 місяців, якщо є покращення або протягом двох років.

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Однак багато людей приймають їх довше, вказують автори огляду. Від 30% до 50% призначень антидепресантів для тривалого приймання відбувається без показань, підкріплених доказами.

Вчені нагадують, що непотрібне призначення може супроводжуватися побічними ефектами. Крім того, доказово обґрунтованих підходів безпечного скасування антидепресантів після тривалого приймання досі не розробили.

Ніхто не знає, як правильно припиняти приймання антидепресантів

Новий огляд охопив дані 33 рандомізованих досліджень, в яких брали участь майже 5 тисяч осіб. Учасники приблизно третини з них припиняли пити антидепресанти різко, інші знижували дозу поступово.

Зниження дози зазвичай не займало понад чотири тижні. Водночас вказують автори огляду, Британська колегія психіатрів з метою підвищення безпеки рекомендує зменшувати дозу антидепресантів перед припиненням приймання протягом декількох місяців і навіть років.

Автори огляду пишуть, що наявні дослідження не дозволяють зробити висновок, як безпечно завершувати тривале приймання антидепресантів. Це пов'язано з тим, що якість представлених на сьогодні доказів достатньо невисока.

Понад 1000 досліджень присвячені тому, як почати приймання антидепресантів, і тільки 33 дослідження в усьому світі стосувалися того, як його припинити. Безумовно, ця галузь знань вимагає негайної уваги,

– зазначили науковці.