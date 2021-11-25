Переваги домашнього моніторингу тиску

Моніторинг артеріального тиску вдома може бути особливо корисним для пацієнтів із гіпертонією (високим тиском). Гіпертонія – коли верхнє число (систолічний тиск) становить від 140 мм рт. ст. або нижнє число (діастолічний тиск) – від 90 мм рт. ст.

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Домашній контроль за тиском зміцнює відповідальність за своє здоров'я. Це навіть може посилити вашу мотивацію правильно харчуватися, частіше займатися спортом та не пропускати прийом ліків.

Але щорічно точність тонометра потрібно перевіряти у лікаря, порівнюючи показання його пристрою з показаннями свого. Ви можете вимірювати тиск як на правій, так і лівій руці. Різниця у 10 мм рт. ст. чи менше вважається нормою.

Як правильно міряти тиск