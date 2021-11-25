Як правильно виміряти артеріальний тиск: покрокова інструкція
Джерело:Heart
Перевіряти тиск рекомендується всім дорослим старше 40 років не рідше одного разу на два роки, щоб вчасно виявити можливі. Але іноді робити це потрібно частіше, навіть щодня.
Переваги домашнього моніторингу тиску
Моніторинг артеріального тиску вдома може бути особливо корисним для пацієнтів із гіпертонією (високим тиском). Гіпертонія – коли верхнє число (систолічний тиск) становить від 140 мм рт. ст. або нижнє число (діастолічний тиск) – від 90 мм рт. ст.
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Домашній контроль за тиском зміцнює відповідальність за своє здоров'я. Це навіть може посилити вашу мотивацію правильно харчуватися, частіше займатися спортом та не пропускати прийом ліків.
Але щорічно точність тонометра потрібно перевіряти у лікаря, порівнюючи показання його пристрою з показаннями свого. Ви можете вимірювати тиск як на правій, так і лівій руці. Різниця у 10 мм рт. ст. чи менше вважається нормою.
Як правильно міряти тиск
- Перед вимірюванням тиску заспокойтесь. Посидіть п'ять хвилин, якщо потрібно, сходіть до туалету. Не куріть, не пийте напої з кофеїном і не займайтеся фізичними вправами за 30 хвилин до вимірювання.
- Сядьте прямо, бажано на тверду поверхню (краще на стілець, ніж на диван). Стопи мають стояти на підлозі, а ноги не повинні бути схрещені. Тримайте руку на плоскій поверхні (наприклад, на столі) так, щоб плече було на рівні серця. На плечі не має бути одягу.
- Низ манжети має бути на кілька сантиметрів вище за вигин ліктя та щільно прилягати до тіла, але не дуже сильно: так, щоб можна було просунути кінчик пальця під неї.
- Вимірюйте тиск в один і той же час доби, наприклад вранці та ввечері. Найкраще знімати показання щодня, але можна через два тижні після зміни лікування та протягом тижня перед візитом до лікаря.
- Щоразу робіть два або три виміри з інтервалом в одну хвилину і записуйте результати. Якщо пристрій має вбудовану пам'ять для зберігання показань, не забудьте взяти його з собою на прийом до лікаря.
- Не вимірюйте тиск відразу після пробудження, але краще зробити це до сніданку та прийому ліків. Якщо ви займаєтеся спортом, виміряйте тиск перед тренуванням.
- Уточніть у лікаря, за яких показань варто прийти до нього на прийом.