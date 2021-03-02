Група британських експертів по дитячому здоров'ю описала з точки зору науки, як діти у віці від двох до восьми років повинні готуватися до сну.

Підготовка дитини до сну відрізняється в різних сім'ях. Від цього може залежати здоров'я і розвиток дитини, психологічний стан дорослих. Однак до теперішнього часу не було наукового консенсусу, якою вона має бути в ідеалі. Існують лише окремі рекомендації, які стосуються її окремих моментів, наприклад, чищення зубів і часу відходу до сну.

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До нової роботи вчені з Манчестерського університету залучили 59 експертів, щоб прийти до консенсусу, як краще укладати дітей спати. Вони виділили шість пунктів, з яких повинна складатися оптимальна підготовка до сну. Вчені оцінили відносну важливість кожного пункту, щоб батьки могли оцінювати свої дії.

Як вкладати дітей спати

Ось основні моменти здорової підготовки до сну:

Чищення зубів (35 балів). Постійність часу відходу до сну (20 балів). Читання книги або розповідання історій перед сном (15 балів). Уникнення їжі та перекусів протягом години до відходу до сну (10 балів). Відмова від використання електронних пристроїв протягом години перед сном (10 балів). Заспокійливі дії: приймання ванни або душу (не обов'язково кожен день), розмови (10 балів).

В сумі ідеальна підготовка до сну дає 100 балів. Вчені вважають, що батьки повинні прагнути набрати понад 50 балів.

Вчені нагадують, що лягати спати потрібно досить рано, щоб сон відповідав рекомендованим віковим нормам. Згідно з американськими рекомендаціями, у віці 3–5 років діти повинні спати 10 – 13 годин, у віці 6 – 13 років – 9 – 11 годин.