Якщо жінка відчуває дискомфорт під час місячних, не відчуває сексуального бажання або хоче просто полежати з грілкою – це теж нормально. А комусь може бути просто противно, сексуальні смаки у всіх різні.

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Переваги сексу під час місячних

В інших випадках у сексу під час місячних є переваги. Наприклад, оргазм може зменшити менструальний біль. Під час оргазму виробляється гормон окситоцин, який має болезаспокійливий ефект і допомагає зменшити спазми. Крім того, під час оргазму стінки матки скорочуються швидше.

Внаслідок цього виходить більше крові й в теорії так можна скоротити тривалість менструації. Однак поки це тільки припущення. У менструального сексу є ще один плюс. Кров може зменшувати тертя, тому не доведеться використовувати лубрикант.

Що робити з тампонами

Джерело: NHS

Деякі люди вважають секс під час місячних "брудним", тому використовують тампони. Лікарі не рекомендують так робити, тому що є ризик проштовхнути тампон глибоко в піхву. Це не означає, що тампон загубиться десь всередині жінки, просто його буде важче дістати – можливо, навіть доведеться звернутися за допомогою в лікарню.

Існують спеціальні тампони для сексу – принаймні так їх позиціонують виробники. У таких тампонів немає ниточки й аплікатора, вважається, що вони підходять для занять сексом, спортом і для походів в басейн через свою форму, яка адаптується під піхву.

Як займатись сексом під час місячних

Джерело: medline plus