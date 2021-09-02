Прискорений пульс змінює нейронні шляхи, які відповідають за прийняття рішень
Кілька років тому вчені описали зв'язок збудження і ефективність прийняття рішень у вигляді U-подібної кривої: незначне порушення, як після чашки кави, може значно підвищити продуктивність.
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- Вчені проаналізували дані попереднього експерименту, в ході якого тварини вибирали рішення швидше, коли їх пульс частішав.
- Далі вивчили електричну активність нейронів двох центрів прийняття рішень в мозку: орбітофронтальну кору і дорсальну частину передньої поясної кори.
Як прискорений пульс впливав на нейронні зв'язки
Далі вчені вирішили визначити, що може статися під час збудженого стану у пацієнтів, які страждають від тривожності, залежності або інших психіатричних розладів?
Для цього вони вивчили дані, отримані після хірургічного видалення мигдалини, емоційного центру мозку.
Несподівані результати
Аналіз нейронної активності показав щось дуже цікаве: підвищене збудження змінило роль нейронів в прийнятті рішень.
У дорсальній частині передньої поясної кори зросла кількість нейронів, які відстежують внутрішні стану організму. Це змінило баланс інформації, представленої в цій області, як якби нейронні сигнали були перепрограмовані збудженням.
Наші результати показують, що нейронні ланцюги прийняття рішень в мозку можуть бути запрограмовані постійно контролювати і інтегрувати те, що відбувається всередині тіла,
– зазначив Пітер Рудебек, автор дослідження.
Вчені вважають, що ці результати допоможуть краще зрозуміти, як функціонують області мозку і фундаментальні клітинні процеси, що лежать в основі багатьох психіатричних розладів.