Як прискорений пульс впливає на наш мозок

Тривожність часто супроводжується станом збудження: серцебиття посилюється, тиск зростає, дихання стає прискореним. Вчені з США провели експерименти за участі приматів і виявили, що цей стан змінює функцію одного з центрів прийняття рішень в мозку.

Прискорений пульс змінює нейронні шляхи, які відповідають за прийняття рішень

Кілька років тому вчені описали зв'язок збудження і ефективність прийняття рішень у вигляді U-подібної кривої: незначне порушення, як після чашки кави, може значно підвищити продуктивність.

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Вчені проаналізували дані попереднього експерименту, в ході якого тварини вибирали рішення швидше, коли їх пульс частішав.

Далі вивчили електричну активність нейронів двох центрів прийняття рішень в мозку: орбітофронтальну кору і дорсальну частину передньої поясної кори.

Що виявили вчені?

Активність 6 нейронів корелювала з коливаннями частоти пульсу. Іншими словами, якщо пульс змінювався, то активність цих клітин теж змінювалася – або прискорювалася, або сповільнювалася.

При цьому активність інших клітин в цій області як і раніше впливала на прийняття рішень.

Як прискорений пульс впливав на нейронні зв'язки

Далі вчені вирішили визначити, що може статися під час збудженого стану у пацієнтів, які страждають від тривожності, залежності або інших психіатричних розладів?

Для цього вони вивчили дані, отримані після хірургічного видалення мигдалини, емоційного центру мозку.

Несподівані результати

Пульс почастішав, і чим вище він був, тим повільніше макаки вибирали винагороду. Таким чином, порушення перешкоджало процесу прийняття рішення.

Аналіз нейронної активності показав щось дуже цікаве: підвищене збудження змінило роль нейронів в прийнятті рішень.

У дорсальній частині передньої поясної кори зросла кількість нейронів, які відстежують внутрішні стану організму. Це змінило баланс інформації, представленої в цій області, як якби нейронні сигнали були перепрограмовані збудженням.

Наші результати показують, що нейронні ланцюги прийняття рішень в мозку можуть бути запрограмовані постійно контролювати і інтегрувати те, що відбувається всередині тіла,

– зазначив Пітер Рудебек, автор дослідження.

Вчені вважають, що ці результати допоможуть краще зрозуміти, як функціонують області мозку і фундаментальні клітинні процеси, що лежать в основі багатьох психіатричних розладів.