Як гояться рани

Рани гояться поступово, спочатку вона кровоточить. Потім протягом декількох хвилин кров згортається і утворюється суха тимчасова кірка – струп, який захищає від інфекцій. Якщо в рану потрапляють шкідливі бактерії – це порушує процес загоєння.

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Якщо рана без зараження, то під захисною поверхнею струпа утворюється нова тканина, організм відновлює пошкоджені кровоносні судини та виробляє колаген, щоб утворювалася нова шкіра.

Що робити, щоб рана гоїлася швидше

тримати рану чистою та вологою. При зміні пов'язки потрібно очистити рану водою, краї її промити з милом і нанести тонкий шар антибіотика або вазеліну, щоб поверхня рани залишалася вологою – це запобігає утворенню рубців. Потім рану слід перев'язати чистим бинтом. Міняти пов'язку потрібно не рідше одного разу на день. Під час купання краще прикривати рану, щоб вона не намокла;

різноманітно харчуватися: їсти фрукти, овочі, цільнозерновий хліб, знежирені молочні продукти, боби, нежирне м'ясо та рибу. Здорова їжа прискорює процес загоєння;

якщо у вас цукровий діабет або високий кров'яний тиск – контролювати свій стан і вчасно пити таблетки, які призначив лікар. Це важливо, оскільки ці хвороби уповільнюють загоєння рани;

не курити. Нікотин та шкідливі хімічні речовини в сигаретах впливають на судини та швидкість загоєння ран.

Якщо дотримуватись цих рекомендацій, рана швидко загоїться і після цього залишиться невеликий шрам або його взагалі не буде. Якщо рана дуже велика і кров не зупиняється протягом десяти хвилин, потрібно дзвонити в швидку.