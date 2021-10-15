Брудні руки кишать небезпечними мікроорганізмами. Тому навіть через маленькі подряпини чи ранки в організм можуть потрапити вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові й кишкові інфекції, гельмінтози тощо.

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До миття рук потрібно привчати з малечку. Навчаючи дитину дотримуватись особистої гігієни, ви закладаєте фундамент для її майбутньої безпеки та здоров’я.

Корисна звичка захистить малечу навіть тоді, коли батьків немає поруч, – у дитячому садочку та школі.

У Центрі громадського здоров'я зауважили, що дітей не потрібно лякати. Достатньо все чітко пояснити.

Формування звички потребує часу. Тому, якщо ваш малюк уже вміє мити руки сам – нагадуйте йому це робити. А якщо дитина сама ще не справляється – допомагайте їй, акцентуйте на тому, що ви разом миєте руки,

– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Чому потрібно мити руки: чіткі аргументи для дорослих та дітей

Бруд на руках може бути шкідливим, якщо потрапить до рота або в очі, тож не варто чіпати руками обличчя;

Окрім видимого бруду, який ми бачимо та відчуваємо, на руках можуть бути маленькі та невидимі для наших очей створіння – мікроорганізми. Деякі з них можуть спричинити біль у животі та нездужання, а деякі можуть викликати дуже небезпечні хвороби;

Коли людина торкається брудними руками різних предметів, то розносить бруд та мікроорганізми навколо себе;

Готувати їжу або пригощати інших людей брудними руками не можна, адже в такому випадку їм можна передати небезпечні мікроорганізми, які спричиняють захворювання.



Чому потрібно мити руки – наочно / Інфографіка 24 каналу