Що відомо про резистентність антибіотиків

Стійкість до антибактеріальних препаратів обумовлена їх безконтрольним і частим приймання. Довгий час вважалося, що спільне використання антибіотиків призводить до перехресної стійкості, однак нова робота німецьких досліджень демонструє протилежне.

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Зараз ми знаходимося в кризовій ситуації, коли надмірне використання антибіотиків призводить до зростання резистентності, тому деякі інфекції стало важко або навіть неможливо лікувати,

– заявила співавтор дослідження Адіті Батра.

Природа розвитку стійкості пояснюється здатністю патогенів адаптуватися до ліків.

Водночас теорія еволюції свідчить, що адаптація ускладнюється, якщо навколишнє середовище швидко змінюється. Розуміючи це, науковці почали активно вивчати послідовне лікування антибіотиками для уповільнення еволюції патогенів.

Суть відкриття

Вчені протестували 3 різні послідовності приймання антибіотиків для бактерій, що викликають у людини пневмонію та інші інфекції.

Несподівані результати перехресної терапії

Лікування антибіотиками з одного класу краще справлялося з інфекцією, ніж застосування неспоріднених препаратів.

Крім того, швидка зміна курсу лікування з одного препарату на інший давала кращі результати, ніж при більш повільний схемою терапії.

Послідовне лікування антибіотиками з одного класу повинно було прискорити розвиток резистентності, але все виявилось навпаки, що це не так,

– прокоментував автор роботи Хинрих Шуленбург.

Перспектива відкриття

Таке розуміння дозволить оцінювати показники спонтанної резистентності компонентів антибіотиків і використовувати їх, як вказівники для створення послідовних протоколі.

Також це повинно підвищити ефективність лікування і знижуючи ризики розвитку стійкості.

Важливо! Редакція Здоров'я 24 публікує це дослідження виключно з метою інформування та закликає не купувати та не вживати антибіотики самостійно, без призначення лікаря. Зокрема, уже доведено, що при коронавірусній хворобі антибіотики не потрібні.

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