Серцево-легенева реанімація відома як непрямий масаж серця і штучне дихання – вона необхідна для відновлення дихання і кровообігу.

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Обов'язковою частиною серцево-легеневої реанімації є непрямий масаж серця. Тим часом штучне дихання дозволено робити тільки якщо ви особисто знаєте потерпілого.

Але зверніть увагу, що за наявності пульсу непрямий масаж серця проводити не можна.

Спершу вам потрібно переконатися, чи людина справді потрібна допомога. Якщо вона не реагує, потрібно струсити її за плечі, можливо, людина не чує, або міцно спить.

Якщо ж людина таки непритомна, потрібно викликати швидку за номером 103 або попросити когось це зробити. Скажіть диспетчеру, що людина непритомна, не дихає і ми робимо серцево-легеневу реанімацію.

Як робити СЛР:

Починаємо робити натиски згори до низу основою долоні, приблизно по середині грудної клітки.

Руки потрібно взяти в замок – це дуже важливо і потрібно для того, щоб не травмувати людині ребра.

Натиски робимо глибиною 5 – 6 сантиметрів – приблизно третина грудної клітки в людини.

Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко, тобто 2 рази в секунду.

І так натискаємо, доки не приїде швидка, або поки нам не принесуть дефібрилятор, або поки людина не оживе. Або ж поки місце є безпечним.

Як робити непрямий масаж серця / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як зрозуміти, що робите усе правильно

Хорошою ознакою правильної серцево-легеневої реанімації є те, що людина почала рухатись, тобто приходити до тями. Але так буває рідко, зазвичай це стається уже після дефібрилятора.

Повний текст інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою читайте за посиланням.

Інструкція застосування дефібрилятора:

Дефібрилятор простий у використанні. Щоб розпочати його роботу, просто відкрийте й ввімкніть його. Далі голосовий помічник апарату буде говорити, що робити:

1-й крок – наклеїти електроди й під'єднати їх до світлового індикатора. На електродах завжди зображено, де їх потрібно клеїти, тож дивимось на малюнок і клеїмо.

Апарат проводить аналіз серцевого ритму. Важливо не доторкатись до пацієнта і скомандувати усім відійти від пацієнта.

Розряд. Знову попередити, аби усі відійшли від постраждалого.

Серце перезапустили, тепер потрібно відновити його роботу, а тому продовжуємо серцево-легеневу реанімацію.

Дефібрилятор пікає, цим задає ритм, кожні 2 хвилини дефібрилятор буде перевіряти, чи потрібний людині розряд знову, чи ні. Спочатку він б'є малі розряди, а потім сильніші й сильніші.

Як користуватись дефібрилятором / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Дефібрилятор перезапускає серце, а наші натиски продовжують роботу мозку до того моменту, поки запуститься серце.

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