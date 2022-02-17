Серцево-легенева реанімація відома як непрямий масаж серця і штучне дихання – вона необхідна для відновлення дихання і кровообігу.

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Обов'язковою частиною серцево-легеневої реанімації є непрямий масаж серця. Тим часом штучне дихання дозволено робити тільки якщо ви особисто знаєте потерпілого.

Але зверніть увагу, що за наявності пульсу непрямий масаж серця проводити не можна.

Якщо ж людина таки непритомна, потрібно викликати швидку за номером 103 або попросити когось це зробити. Скажіть диспетчеру, що людина непритомна, не дихає і ми робимо серцево-легеневу реанімацію.

Як робити СЛР:

  • Починаємо робити натиски згори до низу основою долоні, приблизно по середині грудної клітки.
  • Руки потрібно взяти в замок – це дуже важливо і потрібно для того, щоб не травмувати людині ребра.
  • Натиски робимо глибиною 5 – 6 сантиметрів – приблизно третина грудної клітки в людини.
  • Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко, тобто 2 рази в секунду.
  • І так натискаємо, доки не приїде швидка, або поки нам не принесуть дефібрилятор, або поки людина не оживе. Або ж поки місце є безпечним.

Як робити непрямий масаж серця / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як зрозуміти, що робите усе правильно

Хорошою ознакою правильної серцево-легеневої реанімації є те, що людина почала рухатись, тобто приходити до тями. Але так буває рідко, зазвичай це стається уже після дефібрилятора.

Інструкція застосування дефібрилятора:

Дефібрилятор простий у використанні. Щоб розпочати його роботу, просто відкрийте й ввімкніть його. Далі голосовий помічник апарату буде говорити, що робити:

  • 1-й крок – наклеїти електроди й під'єднати їх до світлового індикатора. На електродах завжди зображено, де їх потрібно клеїти, тож дивимось на малюнок і клеїмо.
  • Апарат проводить аналіз серцевого ритму. Важливо не доторкатись до пацієнта і скомандувати усім відійти від пацієнта.
  • Розряд. Знову попередити, аби усі відійшли від постраждалого.
  • Серце перезапустили, тепер потрібно відновити його роботу, а тому продовжуємо серцево-легеневу реанімацію.
  • Дефібрилятор пікає, цим задає ритм, кожні 2 хвилини дефібрилятор буде перевіряти, чи потрібний людині розряд знову, чи ні. Спочатку він б'є малі розряди, а потім сильніші й сильніші.

Як користуватись дефібрилятором / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

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