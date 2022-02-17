Серцево-легенева реанімація відома як непрямий масаж серця і штучне дихання – вона необхідна для відновлення дихання і кровообігу.
Варто знати Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини
Обов'язковою частиною серцево-легеневої реанімації є непрямий масаж серця. Тим часом штучне дихання дозволено робити тільки якщо ви особисто знаєте потерпілого.
Але зверніть увагу, що за наявності пульсу непрямий масаж серця проводити не можна.
Якщо ж людина таки непритомна, потрібно викликати швидку за номером 103 або попросити когось це зробити. Скажіть диспетчеру, що людина непритомна, не дихає і ми робимо серцево-легеневу реанімацію.
Як робити СЛР:
- Починаємо робити натиски згори до низу основою долоні, приблизно по середині грудної клітки.
- Руки потрібно взяти в замок – це дуже важливо і потрібно для того, щоб не травмувати людині ребра.
- Натиски робимо глибиною 5 – 6 сантиметрів – приблизно третина грудної клітки в людини.
- Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко, тобто 2 рази в секунду.
- І так натискаємо, доки не приїде швидка, або поки нам не принесуть дефібрилятор, або поки людина не оживе. Або ж поки місце є безпечним.
Як робити непрямий масаж серця / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Як зрозуміти, що робите усе правильно
Хорошою ознакою правильної серцево-легеневої реанімації є те, що людина почала рухатись, тобто приходити до тями. Але так буває рідко, зазвичай це стається уже після дефібрилятора.
Інструкція застосування дефібрилятора:
Дефібрилятор простий у використанні. Щоб розпочати його роботу, просто відкрийте й ввімкніть його. Далі голосовий помічник апарату буде говорити, що робити:
- 1-й крок – наклеїти електроди й під'єднати їх до світлового індикатора. На електродах завжди зображено, де їх потрібно клеїти, тож дивимось на малюнок і клеїмо.
- Апарат проводить аналіз серцевого ритму. Важливо не доторкатись до пацієнта і скомандувати усім відійти від пацієнта.
- Розряд. Знову попередити, аби усі відійшли від постраждалого.
- Серце перезапустили, тепер потрібно відновити його роботу, а тому продовжуємо серцево-легеневу реанімацію.
- Дефібрилятор пікає, цим задає ритм, кожні 2 хвилини дефібрилятор буде перевіряти, чи потрібний людині розряд знову, чи ні. Спочатку він б'є малі розряди, а потім сильніші й сильніші.
Як користуватись дефібрилятором / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал