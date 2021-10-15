У своїй публікації дослідники підкреслили, що щоденне вивчення інформації про якісь реальні загрози – це норма і частина адаптивного механізму нашої психіки. Якщо людина аналізує інформацію, щоб дізнатися, як захиститися від коронавірусу, які методи лікування підтвердили ефективність, це може принести користь, хоча не зніме відчуття невизначеності. Але нескінченний скролінг повідомлень в соцмережах про смертність і особисті втрати тільки погіршать важкий моральний стан.

Також на тему: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Вплив новин і соцмереж

Щоб отримати дані, автори нового дослідження провели два експерименти, в яких оцінювалися реакції учасників в режимі реального часу. У першому експерименті брали участь 299 добровольців. Їх розділили на три групи, одна з яких мала протягом 2 – 3 хвилин читати негативні новини про COVID-19 в Twitter. Наприклад, про зростання захворюваності та ускладненнях у вагітних.

Учасники з другої групи читали тільки записи з позитивним відтінком. Третя група була контрольною для порівняння результатів. Потім вчені за допомогою серії тестів оцінили емоційний стан і настрій учасників з усіх трьох груп. Вони виявили, що короткочасне прочитання негативних новин погіршив емоційний стан і песимістичні настрої добровольців.

Разом з тим позитивні новини практично не змінили настрою учасників: показники були схожі з контрольною групою. На думку учасників, це може бути пов'язано з тим, що людям складно відокремити позитивні моменти від загального негативного контексту того, що відбувається.

Перегляд відеороликів

Для проведення другого експерименту вчені залучили популярного YouTube-блогера, який записав два відеоролики. В одному він розповідав про протести лікарів і ділився своїми емоціями, в іншому – про нагородження працівників служби доставки, які допомагають людям під час самоізоляції. Другий ролик був зроблений у розважальній манері.

Результати в групі добровольців, які дивилися відео про важкі події, були такими ж, як у першому експерименті: у всіх погіршився емоційний стан і побивався оптимізм.

Але разом з тим відеоролики про добрі справи помітно підняли настрій учасників в порівнянні з групою контролю. Вчені вважали, що цей ефект міг створити розважальний характер ролика, оскільки це допомогло абстрагуватися від загального негативного фону.

Раніше дитячий фонд ООН опублікував доповідь про стан психічного здоров'я дітей в усьому світі, в тому числі під час пандемії. Висновки досить гнітючі: діти й підлітки страждають серйозними розладами, COVID-19 значно погіршив становище, а держави як і раніше виділяють дуже мало коштів на охорону психічного здоров'я