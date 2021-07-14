Вплив штучного світла

Штучне світло змінило життя людей, давши їм можливість займатися різними справами ввечері та вночі. В останні роки ступінь його впливу на нас збільшилася через екрани електронних пристроїв.

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Крім очевидної користі, у штучного є і небезпечні сторони. Серед його відомих негативних дій на здоров'я – вплив на сон, терморегуляцію і вироблення деяких гормонів, наприклад, мелатоніну і кортизолу.

Негативний вплив світлодіодів

Світлодіодні лампи (LED) стали одним з основних джерел штучного світла у зв'язку з їхньою економічністю, довговічністю і зручністю. Однак спектр їхнього світла багатий на синій колір з довжиною хвилі близько 460 нанометрів.

Раніше дослідження показували, що таке світло може сприяти зниженню вироблення мелатоніну (гормону сну) і збільшувати час, який потрібен для засипання. Тому як альтернативу пропонують використовувати органічні світлодіоди (OLED).

Нове дослідження

У дослідженні взяли участь 10 чоловіків. Чотири години перед сном вони провели при одному з трьох типів світла: LED, OLED (з інтенсивністю 1000 люкс) або тьмяним світлом (10 люкс). Вчені оцінювали їхні енергетичні витрати, центральну температуру тіла, швидкість окислення жирів (показник, пов'язаний з ризиком ожиріння) і рівень 6-сульфатоксімелатоніна (маркера рівня мелатоніну) під час сну.

Світлодіодне світло впливає на ризик ожиріння

У цьому дослідженні вчені не виявили в учасників, на яких діяли різні типи світла, різниці в структурі сну.

Однак витрати енергії й температура тіла були значно нижчими у людей, які провели чотири години при світлі OLED.

Крім того, у них було більш інтенсивне окислення жирів і вищий рівень 6-сульфатоксімелатоніна під час сну в порівнянні з учасниками їх LED-групи.

Вчені прийшли до висновку, що вплив мелатоніну на енергетичний обмін пов'язано з типом світла, який впливав на людину перед сном. Після OLED-випромінювання жири в організмі розпадаються швидше: по всій видимості, цьому сприяє вищий рівень цього гормону.