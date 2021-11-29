Родимки та меланоми походять з одних пігментних клітин, які називаються меланоцитами. Так звані невуси зазвичай нешкідливі: вони утворюються, коли меланоцити набувають специфічної генетичної мутації в гені BRAF, яка спонукає клітини швидко ділитися. Через деякий час більшість родимок перестають збільшуватись і залишаються нешкідливими. Натомість меланоми розвиваються тоді, коли меланоцити починають безконтрольне зростання.

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Оскільки більшість клітин меланоми шкіри, як і раніше, виробляють меланін, цей вид раку виглядає як коричневі або практично чорні плями на тулубі, голові, долонях, стопах і навіть під нігтями. Але варто знати, що деякі меланоми не виробляють меланін, тож можуть мати рожевий, коричневий або білий колір. Хоч це зустрічається набагато рідше, це явище значно небезпечніше, оскільки знижує ризики виявлення пухлини на ранній стадії.

Дослідники проаналізували зразки родимки та меланом.

Ми ідентифікували набір мікроРНК як високоекспресовані збагачені невусами транскрипти. Дві з цих мікроРНК – MIR211-5p і MIR328-3p – викликали мітотичний збій, дуплікацію геному і зупинку проліферації в меланоцитах людини через конвергентне націлювання на кіназу Aurora B. BRAFV600E викликає аналогічну зупинку проліферації в первинний. Експресія BRAFV600E стимулює або зупинку або проліферацію залежно від диференціювання меланоцитів,

– пишуть дослідники.

Результати дослідження:

Підвищення рівня MIR211-5p і MIR328-3p у меланоцитах шкіри зупинило поділ клітин шляхом інгібування кінази Aurora B. Це означає, що ці мікроРНК відповідальні за завершення зростання родимок.

Вчені ввели в клітини мутовану форму BRAF в невуси, і ті теж перестали збільшуватися.

Але зміна середовища, яке оточує клітини, дозволило меланоцитам знову почати поділ. Зовнішні сигнали від шкіри ставили напрямок – безконтрольно ділитися або припинити цей процес.

Походження меланоми, що залежить від сигналів навколишнього середовища, дає новий погляд на профілактику та лікування. Це також відіграє роль у боротьбі з раком, запобігаючи його та націлюючись на генетичні мутації,

– пояснили автори роботи.

Науковці зуміли зупинити прогресування хвороби

Вчені зуміли придушити зростання клітин меланоми з формою BRAF, яка мутувала, за допомогою препарату під назвою барасертиб — інгібітора кінази Aurora B.

У майбутніх дослідженнях вчені планують з'ясувати, чи можна таким чином зупиняти розвиток ракових