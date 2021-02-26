В основних сучасних правилах швидкої діагностики інсульту є акцент на оцінці стану особи людини. Група американських вчених вважає, що під час пандемії COVID-19 такі алгоритми можуть тільки заважати.

Пандемія та інсульт

Пандемія COVID-19 погано вплинула на надання допомоги при інсульті. На піку пандемії надходження пацієнтів з інсультом в лікарні скоротилося на 30-40% в багатьох країнах. Тобто, багато людей не отримали необхідної допомоги.

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Група вчених із США передбачає, що багато потенційних пацієнтів не потрапили в лікарню, тому що інсульт у них не діагностований іншими людьми. Обставини, що з'явилися під час пандемії коронавірусу, заважають розпізнавати цей небезпечний стан.

Розпізнавання інсульту

Алгоритм, який зазвичай рекомендують використовувати для діагностики інсульту, починається з огляду обличчя. Необхідно перевірити, чи не стало воно асиметричним (може опуститися кутик рота, відвиснути губа і так далі). Цей алгоритм називають шкалою "обличчя-рука-мова-час", в англійському варіанті він позначається скороченням FAST.

Вчені вказують, що стан обличчя, на якому робить акцент провідний алгоритм діагностики, зараз може бути складно оцінювати. У громадських місцях більша кількість людей носить маски. З багатьма ми змушені спілкуватися за допомогою відео або аудіозв'язку. У цих випадках обличчя співрозмовника може бути або видно погано, або не видно зовсім. Такі самі проблеми відзначаються й у визначенні роботи рук (при інсульті одна рука може виявитися слабшою, не підійматися).

Зміни в розпізнаванні інсульту через пандемію

Автори нової статті вважають, що перераховані складнощі діагностики можуть призводити до того, що про легкі випадки інсульту люди можуть просто не дізнаватися. У пацієнтів з легким інсультом, яким не була надана своєчасна допомога, високий ризик повторного, важчого, інсульту.

Порушення мови – зазвичай це змішана, нечітка мова – під час пандемії може виявитися єдиною ознакою інсульту, яку можна помітити. Вчені вважають, що мнемонічні правила й абревіатури, які рекомендують для діагностики інсульту потрібно поміняти так, щоб оцінка мови виявилася на першому місці.