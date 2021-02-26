Як розпізнати інсульт під час пандемії COVID-19: правила змінили

Джерело:CNS
В основних сучасних правилах швидкої діагностики інсульту є акцент на оцінці стану особи людини. Група американських вчених вважає, що під час пандемії COVID-19 такі алгоритми можуть тільки заважати.
Пандемія COVID-19 погано вплинула на надання допомоги при інсульті. На піку пандемії надходження пацієнтів з інсультом в лікарні скоротилося на 30-40% в багатьох країнах. Тобто, багато людей не отримали необхідної допомоги.
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Група вчених із США передбачає, що багато потенційних пацієнтів не потрапили в лікарню, тому що інсульт у них не діагностований іншими людьми. Обставини, що з'явилися під час пандемії коронавірусу, заважають розпізнавати цей небезпечний стан.
Алгоритм, який зазвичай рекомендують використовувати для діагностики інсульту, починається з огляду обличчя. Необхідно перевірити, чи не стало воно асиметричним (може опуститися кутик рота, відвиснути губа і так далі). Цей алгоритм називають шкалою "обличчя-рука-мова-час", в англійському варіанті він позначається скороченням FAST.
Вчені вказують, що стан обличчя, на якому робить акцент провідний алгоритм діагностики, зараз може бути складно оцінювати. У громадських місцях більша кількість людей носить маски. З багатьма ми змушені спілкуватися за допомогою відео або аудіозв'язку. У цих випадках обличчя співрозмовника може бути або видно погано, або не видно зовсім. Такі самі проблеми відзначаються й у визначенні роботи рук (при інсульті одна рука може виявитися слабшою, не підійматися).
Автори нової статті вважають, що перераховані складнощі діагностики можуть призводити до того, що про легкі випадки інсульту люди можуть просто не дізнаватися. У пацієнтів з легким інсультом, яким не була надана своєчасна допомога, високий ризик повторного, важчого, інсульту.
Порушення мови – зазвичай це змішана, нечітка мова – під час пандемії може виявитися єдиною ознакою інсульту, яку можна помітити. Вчені вважають, що мнемонічні правила й абревіатури, які рекомендують для діагностики інсульту потрібно поміняти так, щоб оцінка мови виявилася на першому місці.