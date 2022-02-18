Як розпізнати нейродерміт та у кого захворювання виникає найчастіше

Нейродерміт або простий лишай – це шкірне захворювання, яке належить до нейродерматозів. Основним його симптомом є постійний нестерпний свербіж шкіри.

Про хворобу від нервів, але не про тих, які ви подумали, розповіла лікарка дерматолог Вікторія Миронюк.

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Вікторія Миронюк – дерматологиня “ Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянка хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж ”.

Первинно свербіж може бути викликаний:

атопічним дерматитом,

різними видами екземи,

псоріазом,

плоским лишаєм,

грибковими інфекціями,

укусами комах,

нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀

Хто хворіє на нейродерміт

Рідко зустрічається у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше зустрічається у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.

Клінічні ознаки простого лишаю Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить. Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.

Специфіка ураження шкіри

Нейродерміт часто буває поодиноким і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом.

Типовими ділянками є: задня частина голови і шия, Мошонка або вульва, Зап'ястя та передпліччя, Нижня частина ніг.

За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми, –

наголосила лікарка.

Лікування простого лишаю

Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.

Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламіном та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.