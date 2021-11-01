Як розпізнати цитокіновий шторм при COVID -19: ознаки, що вам негайно потрібна госпіталізація

Цитокіновий шторм під час коронавірусної хвороби – досить поширене ускладнення, під час якого імунна система "нерозбірливо" реагує на інфекцію. Якщо пацієнт не отримає медичну допомогу вчасно, наслідки можуть бути летальними.

Цитокіновий шторм при коронавірусі

Як розпізнати цитокіновий шторм, розповів Тарас Жиравецький, зокрема, які аналізи потрібно здати та чи загрожує це ускладнення вакцинованим людям.

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Про загрозу пацієнту уже не з боку вірусу, а з боку власної імунної системи, можуть свідчити такі ознаки:

висока температура;

низький тиск;

аномально часте серцебиття.

Які аналізи потрібні

Лабораторно визначити цитокіновий шторм теж можливо, для цього треба здати аналіз на СRP (c-реактивний білок) на 6 – 8 день захворювання на COVID-19.

Якщо його норма перевищена і сягає показника вище 50, то у такому випадку хворому необхідна госпіталізація.

Ще раз наголошую, що перші 5 днів "ковіду" часто є не такими критичними, як наступні 5 днів. Основне – це зробити аналіз ЦРП на 6 день та 8 день захворювання. Якщо показник піднявся вище 50, у вас почався цитокіновий шторм і вам потрібно у лікарню! Чому так? Тому що це новий штам і тут кожна година на вагу золота,

– зазначив лікар.

Показник варто перевіряти і вакцинованим

Тарас Жиравецький наголосив, що лікування вдома під час цитокінового шторму "практично перестало працювати". Вакцинованим теж потрібна госпіталізація, якщо наявні ознаки цитокінового шторму,

Для вакцинованих також, до речі, бажано за таких показників ЦРП подумати про госпіталізацію, бо, на жаль, деякі вакциновані також можуть мати важкий "ковід",

– сказав медик.

Нова мутація Дельти в Україні

Також лікар назвав особливості нового штаму Дельта+, який підтвердили в Україні. Так, за словами фахівця, мутований варіант Дельти має безліч симптомів і часто маскується під застуду.

Основним симптомом є підвищення температури, якщо вона підвищилась, варто зробити експрес-тест.

Якщо є можливість, зробіть його максимально швидко вдома чи в лабораторії. Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас,

– зауважив Тарас Жиравецький.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

За даними МОЗ, впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 13 936 людей. До лікарень госпіталізували 3 828 пацієнтів. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 298 інфікованих.

За весь час пандемії в країні виявили 2 936 238 хворих на COVID-19. Жертвами COVID-19 в країні стали 68 027 людей.

У МОЗ повідомили, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. Досі показник зростав впродовж останніх 3 місяців.

Успіх пояснили збільшенням темпів вакцинації. Так, впродовж останнього тижня вакцинували більше людей, ніж за весь вересень.

Загалом принаймні одне щеплення проти коронавірусу отримали понад 10 мільйонів мешканців країни.

: цитокіновий шторм – це надмірно сильна реакція імунної системи людини, коли організм потужно бореться з інфекцією, що починає знищувати сам себе. Що раніше виявити схильність пацієнта до розвитку цитокінового шторму, то більше у хворого шансів на виживання.

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