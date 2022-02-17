Як розпізнати та впоратись з емоційним переїданням: дієві поради психологині

Емоційне переїдання – це стан, коли людина хоче компенсувати свої емоції за допомогою їжі. Найчастіше воно пов'язане, наприклад, зі страхом, самотністю, образою.

Утім, заїдати стрес – погана ідея, вважає психологиня Лідія Антоненко. Вона розповіла про те, як впоратися із цим станом та "подружитися" з їжею.

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Чому людина заїдає проблеми

Емоційне переїдання – це спроба заглушити незручні емоції. Їжа підвищує в організмі рівень "гормону щастя" – дофаміну. Однак ледь не одразу після того, як ви потішили себе чимось смачненьким та відволіклись, попередні емоції повернуться зі ще більшою силою.

Деякі люди заїдають проблему саме тому, що їм не вдається керувати власними емоціями та проживати їх без допомоги їжі. Іноді ми сприймаємо якісь смаколики нагородження після страждань чи смутку.

Наприклад, у дитинстві мама лаяла вас за двійку чи погану поведінку, ставила в кут, а потім пропонувала з'їсти шматок пирога чи морозиво: "З'їж і заспокойся", або навпаки хвалила вас за допомогою їжі,

– зазначила Антоненко.

У другому випадку вже у дорослому віці ви нагороджуватимете себе їжею за виконану роботу або докладені зусилля.



Емоційне переїдання – це спроба заглушити незручні емоції / Фото iStock

Причини емоційного переїдання

Емоційне переїдання складається з 5 етапів:

подразнення больової точки; гостра потреба швидко зняти напруженість; вибір та поглинання великої порції смачної їжі; емоційне задоволення після завершення трапези; почуття жалю чи провини.

П'ятий етап обов'язково супроводжується покаранням: "Сьогодні не вечеряю/не обідаю" або "завтра потренуюсь в залі".

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Емоційний та фізичний голод

Саме тому, щоб не переїдати та не картати себе за це, варто розрізняти, коли ваш організм насправді голодний та потребує їжі.

Так, фізичний голод:

наростає протягом 3 – 5 годин після прийому їжі;

супроводжується відчуттям порожнечі, бурчанням у животі;

знижує фізичні та розумові сили коштом нестачі енергії;

його можна потерпіти;

а також він зникає після їжі.

Тоді як емоційний голод:

виникає раптово і навіть після основного приймання їжі;

супроводжується бажанням негайно з'їсти щось солодке чи жирне;

неконтрольований;

ненаситний.

Які наслідки? Зайва вага, підвищений ризик розвитку діабету, проблеми з судинами та сном, емоційні гойдалки.

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Як позбутись емоційного голоду

Насамперед психологиня радить не звинувачувати себе за зайвий шматок торта перед сном. А коли відчуваєте емоційний голод, запитайте себе, чи ви насправді хочете їсти.

Також допоможе щоденник харчування. Записуйте, що ви з'їли протягом дня, і як почувались після цього. А згодом поступово обмежуйте кількість їжі, якою ви себе "винагороджуєте". Якщо дуже хочеться – 'їжте шматочок торта, але не весь. Навчіться говорити собі "стоп" без обмежень та жорстких заборон.

І головне – не заохочуйте себе їжею за успіхи чи терпіння. Їжа – це не втішний приз.

Не пропускайте основні приймання сніданок, обід та вечерю. Куштуйте ситну та різноманітну їжу. Не перекушуйте більше двох разів на день Дослухайтеся до реакцій свого тіла, вчіться розрізняти емоції та проживати їх, навіть якщо вони "погані" та незручні.