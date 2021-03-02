Українець Валентин Туків створив онлайн-калькулятор, який допоможе розрахувати орієнтовну дату, коли ви зможете отримати вакцину проти коронавірусу.

В Україні 7-ий день вакцинації проти COVID-19

24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу. Станом на 1 березня щеплення отримали понад 5 тисяч людей. Вчора, 1 березня у МОЗ розпочали онлайн запис на вакцинацію людей, які не входять до пріоритетних груп. Перевірити, коли черга дійде до Вас можна тут.

До теми Лише за день в чергу на вакцинацію записалися вже 45 тисяч людей

Деталі розробки калькулятора

Розробили онлайн-калькулятор Валентин Туков спільно з Мачеком Ковальським , аспірантом-математиком з Польської академії наук.

, аспірантом-математиком з Польської академії наук. За словами Валентина, на створення калькулятора вони витратили приблизно один тиждень. Він займався інформаційним наповненням і основою для всіх підрахунків, а завданням Мачека було оформити це все так, щоб інструмент працював добре з технічної точки зору.

Принцип розрахунків калькулятора побудований на рекомендаціях, опублікованих українським урядом. Калькулятор враховує вік, рід занять, хронічні захворювання та інші чинники, після чого підраховує, скільки людей знаходиться в черзі попереду вас.

Калькулятор враховує вік, рід занять, хронічні захворювання та інші чинники, після чого підраховує, скільки людей знаходиться в черзі попереду вас. Крім того, калькулятор можна налаштувати під себе, зокрема змінити кількість вакцинацій на день/тиждень/місяць, якщо їхня кількість в Україні зміниться або зросте чи зменшиться кількість охочих зробити щеплення – за замовчуванням враховано 43% населення.



Приклад розрахунку дати вакцинації / Скриншот з сайту omnicalculator.com

Молодим людям не варто розраховувати на вакцинацію найближчим часом

Крім закупівлі вакцин МОЗ, ймовірно, варто зайнятись збільшенням потужностей лікарень і поліклінік.

Адже інакше 26-річні жителі нашої країни стануть 30-річними, перш ніж вони зможуть отримати вакцину. Тим, кому пощастить ще менше, доведеться чекати близько 7 років,

– йдеться в статті.

Довідка! Україна також розраховує отримати партій й інших вакцин, зокрема від Pfizer / BioNTech, AstraZeneсa, Sinovac і Novavах.

Калькулятор буде враховувати і це — тобто, з часом час очікування таки може стати меншим, ви це теж зможете подивитися та перерахувати, коли до вас дійде саме та вакцина, яку ви хочете.