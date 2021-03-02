Як розрахувати, коли ви зможете отримати вакцину: придумали онлайн-калькулятор

Українець Валентин Туків створив онлайн-калькулятор, який допоможе розрахувати орієнтовну дату, коли ви зможете отримати вакцину проти коронавірусу.
В Україні 7-ий день вакцинації проти COVID-19
24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу. Станом на 1 березня щеплення отримали понад 5 тисяч людей. Вчора, 1 березня у МОЗ розпочали онлайн запис на вакцинацію людей, які не входять до пріоритетних груп. Перевірити, коли черга дійде до Вас можна тут.
До теми Лише за день в чергу на вакцинацію записалися вже 45 тисяч людей
Деталі розробки калькулятора
- Розробили онлайн-калькулятор Валентин Туков спільно з Мачеком Ковальським, аспірантом-математиком з Польської академії наук.
- За словами Валентина, на створення калькулятора вони витратили приблизно один тиждень. Він займався інформаційним наповненням і основою для всіх підрахунків, а завданням Мачека було оформити це все так, щоб інструмент працював добре з технічної точки зору.
- Принцип розрахунків калькулятора побудований на рекомендаціях, опублікованих українським урядом. Калькулятор враховує вік, рід занять, хронічні захворювання та інші чинники, після чого підраховує, скільки людей знаходиться в черзі попереду вас.
- Крім того, калькулятор можна налаштувати під себе, зокрема змінити кількість вакцинацій на день/тиждень/місяць, якщо їхня кількість в Україні зміниться або зросте чи зменшиться кількість охочих зробити щеплення – за замовчуванням враховано 43% населення.
Приклад розрахунку дати вакцинації / Скриншот з сайту omnicalculator.com
Молодим людям не варто розраховувати на вакцинацію найближчим часом
Крім закупівлі вакцин МОЗ, ймовірно, варто зайнятись збільшенням потужностей лікарень і поліклінік.
Адже інакше 26-річні жителі нашої країни стануть 30-річними, перш ніж вони зможуть отримати вакцину. Тим, кому пощастить ще менше, доведеться чекати близько 7 років,
Довідка!
– йдеться в статті.
Україна також розраховує отримати партій й інших вакцин, зокрема від Pfizer / BioNTech, AstraZeneсa, Sinovac і Novavах.
Калькулятор буде враховувати і це — тобто, з часом час очікування таки може стати меншим, ви це теж зможете подивитися та перерахувати, коли до вас дійде саме та вакцина, яку ви хочете.