мРНК технологію розробляли понад 30 років

Хоча багато хто дізнався про технологію мРНК тільки через пандемію COVID-19 – за цим принципом розроблені вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna – історія створення цих вакцин почалася понад 30 років тому завдяки експериментам лікаря та вченого Джона Вольфа з Вісконсінського університету.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

У випадку з COVID-19 мРНК-вакцини несуть у собі інструкції для клітин для продукування аналогів спайкових білків SARS-CoV-2, щоб імунна система їх розпізнала як сторонні і запустила імунну відповідь – вироблення антитіл.

Тим часом мРНК може бути сконструйована не тільки для створення антигенів для вакцин, але також для кодування антитіл, цитокінів та інших білків, пов'язаних з імунною системою. Універсальність мРНК створює величезний простір у розвиток технології проти різноманітних хвороб.

Тепер у нас є набір інструментів і модулів для створення мРНК з функціями, які нам будуть потрібні для конкретної мети,

– зазначив представник компанії BioNTech.

Процес створення мРНК починається з комп'ютера, щоб відтворити бажану послідовність. Потім реакція транскрипції in vitro використовується для створення матриці ДНК, яка може синтезувати бажану мРНК.

Увага! Відтак, для створення вакцин не потрібні культури клітин або тваринного матеріалу, а процес виробництва, в основному, залишається незмінним, незалежно від послідовності мРНК.

Вакцини проти інших хвороб уже в процесі розробки

Наразі вчені з різних дослідницьких центрів вже працюють над більш ніж тридцятьма вакцинами на основі мРНК проти ВІЛ, грипу, раку, гепатиту, лихоманки Денге, герпесу, туберкульозу, малярії та інших.

Частина вже проходить клінічні випробування. І хоча ще немає платформи для кожної хвороби, перевага мРНК полягає в тому, що вчені можуть швидко перевіряти нові гіпотези.