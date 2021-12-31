Як розробка COVID-вакцини допомогла у боротьбі з раком, гепатитом та герпесом

Наразі вчені працюють над розробкою понад тридцяти мРНК-вакцин — проти ВІЛ, раку, гепатиту, герпесу, туберкульозу, малярії та багатьох інших. Адже мРНК-технологію легко підлаштувати під протидію будь-якого захворюванню.

мРНК технологію розробляли понад 30 років

Хоча багато хто дізнався про технологію мРНК тільки через пандемію COVID-19 – за цим принципом розроблені вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna – історія створення цих вакцин почалася понад 30 років тому завдяки експериментам лікаря та вченого Джона Вольфа з Вісконсінського університету.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

У випадку з COVID-19 мРНК-вакцини несуть у собі інструкції для клітин для продукування аналогів спайкових білків SARS-CoV-2, щоб імунна система їх розпізнала як сторонні і запустила імунну відповідь – вироблення антитіл.

Тим часом мРНК може бути сконструйована не тільки для створення антигенів для вакцин, але також для кодування антитіл, цитокінів та інших білків, пов'язаних з імунною системою. Універсальність мРНК створює величезний простір у розвиток технології проти різноманітних хвороб.

Тепер у нас є набір інструментів і модулів для створення мРНК з функціями, які нам будуть потрібні для конкретної мети,

– зазначив представник компанії BioNTech.

Процес створення мРНК починається з комп'ютера, щоб відтворити бажану послідовність. Потім реакція транскрипції in vitro використовується для створення матриці ДНК, яка може синтезувати бажану мРНК.

Вакцини проти інших хвороб уже в процесі розробки

Відтак, для створення вакцин не потрібні культури клітин або тваринного матеріалу, а процес виробництва, в основному, залишається незмінним, незалежно від послідовності мРНК.

Наразі вчені з різних дослідницьких центрів вже працюють над більш ніж тридцятьма вакцинами на основі мРНК проти ВІЛ, грипу, раку, гепатиту, лихоманки Денге, герпесу, туберкульозу, малярії та інших.

Частина вже проходить клінічні випробування. І хоча ще немає платформи для кожної хвороби, перевага мРНК полягає в тому, що вчені можуть швидко перевіряти нові гіпотези.