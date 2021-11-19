У дослідженні взяли участь батьки 671 дитини у віці від 0 до 47 місяців, які проживають у Великій Британії, США, Австралії та Канаді. Команда дослідників склала спеціальне опитування раннього розвитку гумору із 20 питань, на які відповідали батьки.
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Не всі діти дорослішають однаково
З'ясувалося, що наймолодший вік, у якому діти могли розуміти гумор, становить 1 місяць. Але 50% малюків змогли досягти таких показників лише до двох місяців, а решта – до 11 місяців.
Діти, що підросли, теж взяли участь у дослідженні. В результаті вченим вдалося виділити у них 21 тип гумору. Їхнє використання залежало від віку.
Як відрізнявся дитячий гумор в міру дорослішання:
- Малюки до одного року гідно цінували фізичні, візуальні та слухові форми гумору, до прикладу: ігри в хованки та викриття, лоскіт кумедний вираз обличчя, смішні звуки та інші дурниці.
- Однорічні діти були здатні оцінити вже кілька видів гумору, які мали на увазі й отримання реакції від інших людей: тобто дражнилки, зняття одягу, залякування, табуйовані теми (наприклад, пов'язані з туалетом), наслідувальна поведінка.
- Гумор дворічок був ще складнішим і передбачав мовленнєвий розвиток: наприклад, гру з поняттями та безглузді слова. Дослідники зауважили, що діти у цьому віці вже були здатні на підлість, оскільки цінували висміювання інших та агресивний гумор (наприклад, підштовхування).
- А ось трирічні малюки вже надавали перевагу гумору із соціальними правилами: припустимо, говорити непристойні слова, щоб викликати сміх. Вони виявляли деякі здібності до розуміння каламбурів.