Як розвивається дитячий гумор в міру дорослішання

Виявилося, що деякі одномісячні діти здатні розуміти певні види гумору. Про це дізналися вчені з університетів Бристольського, Шеффілда (Велика Британія) та Північного Вермонту (США).

У дослідженні взяли участь батьки 671 дитини у віці від 0 до 47 місяців, які проживають у Великій Британії, США, Австралії та Канаді. Команда дослідників склала спеціальне опитування раннього розвитку гумору із 20 питань, на які відповідали батьки.

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Не всі діти дорослішають однаково

З'ясувалося, що наймолодший вік, у якому діти могли розуміти гумор, становить 1 місяць. Але 50% малюків змогли досягти таких показників лише до двох місяців, а решта – до 11 місяців.

Діти, що підросли, теж взяли участь у дослідженні. В результаті вченим вдалося виділити у них 21 тип гумору. Їхнє використання залежало від віку.

Як відрізнявся дитячий гумор в міру дорослішання: