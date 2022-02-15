Для чого проводити самообстеження грудей

При обмацуванні грудей можна побачити невеликі ущільнення – це перші тривожні ознаки мастопатії. Вони мають чіткі межі, рухливі, можуть локалізуватися в одному місці або поширюватись по всьому об'єму молочних залоз.

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На початку патологічного процесу ущільнення дрібні, але з часом вони збільшуються. Щоб контролювати стан молочних залоз, достатньо раз на місяць проводити самодіагностику.

Мастопатія не підвищує ризик раку молочної залози. Подібні фіброзно-кістозні зміни трапляються досить часто. Лікарі точно не знають, що викликає мастопатію, ймовірно, цей стан пов'язаний із гормональними змінами під час менструального циклу, які так впливають на тканину молочної залози. Але треба враховувати, що мастопатія може ускладнити виявлення нової пухлини чи інших аномальних змін цього органу. Тому важливо регулярно оглядати груди та при виявленні будь-яких тривожних ознак звертатися до лікаря.

Коли проводити огляд грудей

Лікарі радять обстежити груди через тиждень після закінчення менструації. Якщо у вас настала менопауза, можна вибрати будь-який день для обстеження. Для самообстеження вам знадобиться дзеркало та добре освітлене приміщення, де вам ніхто не заважатиме.

Як проводити самодіагностику грудей

Сядьте або встаньте без одягу та без бюстгальтера перед дзеркалом, звісивши руки вздовж тіла. Перевірте симетричність грудей, чи немає на ній ямочок, змін у розмірі чи формі. Перевірте, чи не увігнуті ваші соски всередину, чи немає виділення. Огляньте груди, піднявши руки над головою та стиснувши долоні разом. Також перевірте пахвові западини – чи не збільшені лімфовузли. Підніміть груди, щоб перевірити симетричність грудей у ​​цьому положенні.

Потім проведіть аналогічний ручний огляд: