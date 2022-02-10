Але у відомстві наголосили, що ці вправи та рекомендації не заміняють індивідуальні вправи або рекомендації, які міг порадити лікар.

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Що робити при задишці

Часто після перебування в лікарні пацієнти мають проблеми з диханням. Через це людина може почуватись стривожено, що може ще більше погіршувати проблеми з диханням.

Ситуація з задишкою буде покращуватись у міру повільного збільшення фізичної активності та виконання вправ.

Якщо у вас виникає сильна задишка та стан не покращується, коли ви робите ці вправи та техніки, то необхідно звернутися до лікаря.

Як полегшити задишку / Інфографіка ВООЗ

Техніки дихання

Контрольоване дихання

Ця техніка допоможе розслабитися та контролювати дихання:

  • Сядьте зручно, спираючись об щось спиною;
  • Покладіть одну долоню на груди, а іншу – на живіт;
  • Закрийте очі, якщо це допоможе розслабитись (якщо ні, залиште очі відкритими) та сконцентруйтесь на диханні;
  • Повільно вдихайте носом (або ротом, якщо не можете дихати носом), а видихайте ротом;
  • Дихаючи, ви відчуєте, що долоня на животі підіймається вище, ніж та, що на грудях;
  • Застосовуйте щонайменше зусиль та дихайте повільно, розслаблено та плавно.

Ритмічне дихання

Ця техніка корисна при виконанні дій, які можуть потребувати більше зусиль і можуть викликати задишку. До прикладу, коли ви підіймаєтесь сходами або йдете вгору. Пам’ятайте, що не потрібно поспішати.

  • Розбийте дію на менші частини, щоб її було простіше виконати не втомлюючись та без задишки;
  • Зробіть вдих перед тим, як зробити "зусилля", наприклад, перед тим, як піднятися на одну сходинку;
  • Зробіть видих, коли робите це "зусилля", наприклад під час підняття на одну сходинку;
  • Вам може допомогти, якщо ви вдихатимете носом, а видихатимете ротом.

Фізичні вправи після виписки з лікарні: що варто знати

Фізичні вправи є важливою умовою одужання після важкої форми COVID-19. Вони можуть допомогти покращити фізичний стан, зменшити задишку, підвищити м’язову силу, покращити процес мислення тощо.


Оздоровчі вправи / Інфографіки ВООЗ

Не забувайте, що відчувати задишку під час фізичних вправ нормально, це безпечно та не шкідливо. Поступово приходячи у відповідну фізичну форму, ви будете відчувати задишку все менше. Щоб покращити фізичну форму, задишка під час фізичних вправ має бути середньою або важкою.

Перед вправами завжди робіть розминку, а після них – заминку.


Вправи для розминки / Джерело: ВООЗ

Вправи для заминки:


Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ


Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ

Додаткові вправи для передпліч та ніг від ВООЗ: