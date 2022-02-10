Але у відомстві наголосили, що ці вправи та рекомендації не заміняють індивідуальні вправи або рекомендації, які міг порадити лікар.
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Що робити при задишці
Часто після перебування в лікарні пацієнти мають проблеми з диханням. Через це людина може почуватись стривожено, що може ще більше погіршувати проблеми з диханням.
Ситуація з задишкою буде покращуватись у міру повільного збільшення фізичної активності та виконання вправ.
Якщо у вас виникає сильна задишка та стан не покращується, коли ви робите ці вправи та техніки, то необхідно звернутися до лікаря.
Як полегшити задишку / Інфографіка ВООЗ
Техніки дихання
Контрольоване дихання
Ця техніка допоможе розслабитися та контролювати дихання:
- Сядьте зручно, спираючись об щось спиною;
- Покладіть одну долоню на груди, а іншу – на живіт;
- Закрийте очі, якщо це допоможе розслабитись (якщо ні, залиште очі відкритими) та сконцентруйтесь на диханні;
- Повільно вдихайте носом (або ротом, якщо не можете дихати носом), а видихайте ротом;
- Дихаючи, ви відчуєте, що долоня на животі підіймається вище, ніж та, що на грудях;
- Застосовуйте щонайменше зусиль та дихайте повільно, розслаблено та плавно.
Ритмічне дихання
Ця техніка корисна при виконанні дій, які можуть потребувати більше зусиль і можуть викликати задишку. До прикладу, коли ви підіймаєтесь сходами або йдете вгору. Пам’ятайте, що не потрібно поспішати.
- Розбийте дію на менші частини, щоб її було простіше виконати не втомлюючись та без задишки;
- Зробіть вдих перед тим, як зробити "зусилля", наприклад, перед тим, як піднятися на одну сходинку;
- Зробіть видих, коли робите це "зусилля", наприклад під час підняття на одну сходинку;
- Вам може допомогти, якщо ви вдихатимете носом, а видихатимете ротом.
Фізичні вправи після виписки з лікарні: що варто знати
Фізичні вправи є важливою умовою одужання після важкої форми COVID-19. Вони можуть допомогти покращити фізичний стан, зменшити задишку, підвищити м’язову силу, покращити процес мислення тощо.
Оздоровчі вправи / Інфографіки ВООЗ
Не забувайте, що відчувати задишку під час фізичних вправ нормально, це безпечно та не шкідливо. Поступово приходячи у відповідну фізичну форму, ви будете відчувати задишку все менше. Щоб покращити фізичну форму, задишка під час фізичних вправ має бути середньою або важкою.
Перед вправами завжди робіть розминку, а після них – заминку.
Вправи для розминки / Джерело: ВООЗ
Вправи для заминки:
Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ
Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ
Додаткові вправи для передпліч та ніг від ВООЗ: