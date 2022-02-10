Як самостійно реабілітуватися після коронавірусу: поради ВООЗ

ВООЗ розробила рекомендації для самостійної реабілітації після COVID-19. В організації надали інструкції для покращення як фізичного, так і ментального здоров’я

Але у відомстві наголосили, що ці вправи та рекомендації не заміняють індивідуальні вправи або рекомендації, які міг порадити лікар.

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Що робити при задишці

Часто після перебування в лікарні пацієнти мають проблеми з диханням. Через це людина може почуватись стривожено, що може ще більше погіршувати проблеми з диханням.

Ситуація з задишкою буде покращуватись у міру повільного збільшення фізичної активності та виконання вправ.

Якщо у вас виникає сильна задишка та стан не покращується, коли ви робите ці вправи та техніки, то необхідно звернутися до лікаря.

Як полегшити задишку / Інфографіка ВООЗ

Техніки дихання

Контрольоване дихання

Ця техніка допоможе розслабитися та контролювати дихання:

Сядьте зручно, спираючись об щось спиною;

Покладіть одну долоню на груди, а іншу – на живіт;

Закрийте очі, якщо це допоможе розслабитись (якщо ні, залиште очі відкритими) та сконцентруйтесь на диханні;

Повільно вдихайте носом (або ротом, якщо не можете дихати носом), а видихайте ротом;

Дихаючи, ви відчуєте, що долоня на животі підіймається вище, ніж та, що на грудях;

Застосовуйте щонайменше зусиль та дихайте повільно, розслаблено та плавно.

Ритмічне дихання

Ця техніка корисна при виконанні дій, які можуть потребувати більше зусиль і можуть викликати задишку. До прикладу, коли ви підіймаєтесь сходами або йдете вгору. Пам’ятайте, що не потрібно поспішати.

Розбийте дію на менші частини, щоб її було простіше виконати не втомлюючись та без задишки;

Зробіть вдих перед тим, як зробити "зусилля", наприклад, перед тим, як піднятися на одну сходинку;

Зробіть видих, коли робите це "зусилля", наприклад під час підняття на одну сходинку;

Вам може допомогти, якщо ви вдихатимете носом, а видихатимете ротом.

Фізичні вправи після виписки з лікарні: що варто знати

Фізичні вправи є важливою умовою одужання після важкої форми COVID-19. Вони можуть допомогти покращити фізичний стан, зменшити задишку, підвищити м’язову силу, покращити процес мислення тощо.

Зверніть увагу: Якщо вам було важко пересуватись перед госпіталізацією, ви падали перед або під час госпіталізації, маєте інші хвороби або травми, які можуть загрожувати вашому здоров’ю під час виконання вправ або ж вас виписали з лікарні з призначенням медичного кисню то необхідно, аби під час виконання вправ з вами поруч перебувала інша людина.

Ба більше, якщо вам призначили медичний кисень, перед виконанням вправ спершу потрібно обговорити необхідність та умови його використання з медичним працівником.



Оздоровчі вправи / Інфографіки ВООЗ

Не забувайте, що відчувати задишку під час фізичних вправ нормально, це безпечно та не шкідливо. Поступово приходячи у відповідну фізичну форму, ви будете відчувати задишку все менше. Щоб покращити фізичну форму, задишка під час фізичних вправ має бути середньою або важкою.

Перед вправами завжди робіть розминку, а після них – заминку.



Вправи для розминки / Джерело: ВООЗ

Вправи для заминки:



Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ



Вправи для заминки / Інфографіка ВООЗ

Додаткові вправи для передпліч та ніг від ВООЗ: