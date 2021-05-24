Як самостійно знизити ризик деменції

Перехід до здорового способу життя може знизити ймовірність розвитку деменції у людей з високим ризиком через хворобу у прямих родичів.

Деменція в одного з членів сім'ї – серйозний фактор ризику захворювання у близьких родичів. Він може збільшувати ймовірність на 75%.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні вчені проаналізували дані про 302 тисячі учасників британського Біобанку. Під час початку спостереження, тоді їм було 50-73 років, ніхто з них не страждав від деменції. Вони заповнили докладні анкети про свою сім'ю і способі життя. Вчені давали їм по одному балу за кожен з цих факторів здорового способу життя:

Здорове харчування з великою кількістю фруктів і овочів та рідкісним вживанням обробленої їжі.

Фізична активність – не менше 150 хвилин помірних або інтенсивних навантажень на тиждень.

Сон – від 6 до 9 годин на добу.

Відсутність зловживання алкоголем.

Некуріння.

Нормальна вага (відсутність ожиріння).

Деменція та здоровий спосіб життя

За 8 років спостереження деменція розвинулася у 0,6% учасників дослідження. У людей з сімейною історією деменції її ризик був приблизно на 70% вищий. Однак здоровий спосіб життя (6 балів) скорочував цей ризик у два рази в порівнянні з ризиком тих, хто набрав не більше 2 балів. У людей з трьома і більше здоровими звичками ймовірність розвитку деменції знижувалася на 30%.

Автори дослідження вважають, що ці дані свідчать, що навіть невеликі зміни (всього три здорових звички) можуть істотно знизити ризик розвитку деменції у людей з сімейною історією цього розладу.