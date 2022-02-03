Соціальне дистанціювання – цілком дієвий інструмент зменшення поширення коронавірусу. Але для деяких сфер життя занадто велика дистанція може обернутися проблемами зі здоров'ям.

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Так, американські вчені вказують на 27% збільшення ризику серцевих захворювань у жінок у постменопаузі, які відчувають високий рівень соціальної ізоляції чи самотність.

Різниця між самотністю та соціальною ізоляцією

Соціальна ізоляція – стан, коли людина фізично знаходиться далеко від людей, наприклад, не торкається інших людей, не бачить їх і не розмовляє з ними. А самотність – це почуття, яке можуть відчувати навіть люди, які регулярно спілкуються з іншими.

Експерти зазначають, що соціальна ізоляція та самотність слабо корелюють між собою і можуть виникати одночасно, при цьому не виключають одне одного. Соціально ізольована людина не завжди самотня, і навпаки – самотня людина не обов'язково перебуває у соціальній ізоляції.

Які проблеми зі здоров'ям вони викликають

Результати цього дослідження показують, що соціальна ізоляція чи самотність у жінок у віці збільшують ризик серцево-судинних захворювань на 8% та 5% відповідно. А якщо у жінки були високі рівні обох факторів, то їхній ризик зростав на 13 – 27% у порівнянні з тими учасницями, які повідомляли про низький рівень соціальної ізоляції та низький рівень самотності.

Як відбувалося дослідження

Учасницями цього дослідження стали 57825 жінок у постменопаузі (не репродуктивного віку). Вони відповіли на анкети, які оцінюють соціальну ізоляцію з 2011 до 2012 року. Також їм була розіслана друга анкета, яка оцінювала самотність та соціальну підтримку у 2014 – 2015 роках. За жінками спостерігали з моменту заповнення анкети до 2019 року, або коли у них діагностували серцево-судинні захворювання.

Дослідники називають соціальну ізоляцію та самотність зростаючими проблемами суспільної охорони здоров'я. Тому що вони пов'язані з підвищенням ризику серцево-судинних захворювань, а також з ожирінням, тютюнопалінням, відсутністю фізичної активності, неправильним харчуванням, високим тиском і рівнем холестерину.

Самотність у чоловіків

Самотній спосіб життя для чоловіків, виявляється, також впливає на здоров'я. Так, у дослідженні данських вчених йдеться про підвищений рівень запальних маркерів у самотніх чоловіків.