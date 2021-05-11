Коли щепитимуть українців, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія"

Запис на вакцинацію від COVID через додаток "Дія" відкрили в березні. Вже понад 531 тисяча українців записалися на щеплення та очікують своєї черги. Очільник МОЗ Максим Степанов запропонував, щоб записані люди проходили вакцинацію від коронавірусу в окремі дні.

На сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду йдеться, що пропозицію вже підтримав президент Володимир Зеленський.

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Так, на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія". Зокрема, Зеленський підтримав пропозицію Степанова щодо впровадження окремих днів (вихідних) для вакцинації людей зі списку "Дії".

Вакцинація в Україні: дані станом на 11 травня Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 865 590 українців. Лише 695 з них вакцинувалися двічі, тобто повністю закінчили імунізацію. Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.

Також на нараді розглядалося питання про введення електронних лікарняних з 1 червня 2021 року в пілотному форматі в 200 лікарнях. У повному обсязі вони запрацюють з 1 вересня.

Крім того, досі ведеться робота з імплементації "ковідних паспортів". Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу