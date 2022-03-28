Як щеплення проти коронавірусу роблять ті країни, куди евакуюються українці
Джерело:МОЗ
У багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Для відвідування публічних місць може знадобитися доказ вакцинації.
Якщо ви ще не вакцинувалися проти коронавірусу, ви можете зробити щеплення в тій країні, де ви плануєте перебувати.
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Польща
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна),
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).
Процедура реєстрації:
- Зверніться до найближчої поліклініки, напишіть заяву та станьте на облік. У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта, інформацію про медичні послуги.
- Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор" (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець.
- Маючи електронне направлення, ви можете зареєструватися на вакцинацію одним із двох способів: за телефоном довіри 989 або безпосередньо у зручному для вас пункті вакцинації
- Під час реєстрації не забудьте зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні.
Румунія
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна),
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: закордонний паспорт. На місці вакцинації потрібно заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).
Процедура реєстрації:
На офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.
Словаччина
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна),
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).
Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.
Процедура реєстрації:
Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, тож в Україні він не відкривається.
Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030.
Молдова
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день),
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі. Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я Молдови: 0 800 12300.
Угорщина
Доступні вакцини:
- Johnson&Johnson (однодозна),
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день),
- Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.
Процедура реєстрації
Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/.
Чехія
Доступні вакцини:
- Johnson & Johnson (однодозна),
- Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день),
- Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів),
- Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).
Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Необхідні документи: документ, що посвідчує особу та гроші. Так, вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).
Процедура реєстрації
Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записатись на вакцинацію – https://registrace.mzcr.cz/.
Бережіть себе, не нехтуйте носінням масок і пам'ятайте, що коронавірус нікуди не зник.