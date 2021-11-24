Однак найбільша небезпека залишається саме для осіб віком від 65 років та вище. Про це свідчать дані, які зібрали співробітники Національної академії наук України (НАН). Таблицю сформували на основі кількох офіційних джерел, зокрема Держстату та панелі Ради нацбезпеки та оборони.

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Госпіталізації нещеплених через COVID-19

Так, згідно з таблицею, серед людей похилого віку, які потрапили в реанімацію під час захворювання, виявилося понад 41% від усього населення віком після 65 років. Всі вони не отримали жодного щеплення. Такі дані за період 7 – 22 листопада 2021 року.

Водночас навіть одна доза вакцини майже втричі знижує ризик гострої симптоматики, а повний курс – практично виключає можливість потрапляння до лікарні.

Увага! Вчені вкотре наголошують: відмова від щеплення проти COVID-19, в рази збільшує ризик ускладнень та госпіталізації у разі інфікування коронавірусом.

Дані щодо підлітків та дітей

Для молодших людей, зокрема дітей-підлітків, відсутність імунізації також веде до ймовірності отримати серйозні наслідки під час зараження COVID-19.

Попри те, що відсоток такого населення в кілька разів менший, академіки НАН підтверджують, що подвійна доза вакцини практично виключає шанси складного перебігу хвороби та госпіталізації.

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Таблиця госпіталізацій / Інфографіка НАН

Ба більше, лікарі наголосили, що в Україні один із найвищих показників смертності у світі через COVID-19. Вони переконані, що це напряму залежить від рівня вакцинації населення.

Темпи щеплень в Україні

Джерело: МОЗ