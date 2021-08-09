Вчені рекомендували додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

До теми Підсилювальна доза Pfizer: хто першим отримає додаткове щеплення

Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac,

– йдеться у повідомленні.

Як довго триває імунітет від CoronaVac

У дослідженні йдеться, що титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через 6 місяців після введення двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.

Наше дослідження підтримує ідею рекомендувати імунізацію бустерною дозою літніх людей,

– зазначили розробники вакцини.

Примітно, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.

Що відомо про бустерні дози вакцин проти COVID-19