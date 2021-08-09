Вчені рекомендували додаткову імунізацію людям віком від 60 років.
До теми Підсилювальна доза Pfizer: хто першим отримає додаткове щеплення
Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac,
– йдеться у повідомленні.
Як довго триває імунітет від CoronaVac
У дослідженні йдеться, що титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через 6 місяців після введення двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.
Наше дослідження підтримує ідею рекомендувати імунізацію бустерною дозою літніх людей,
– зазначили розробники вакцини.
Що відомо про бустерні дози вакцин проти COVID-19
- Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.
- Рекомендацію вакцинації трьома дозами вакцин попередньо оголосила компанія Pfizer. Зокрема, вчені виявили, що бустерна доза їхнього препарату може збільшити кількість антитіл в 11 разів.
- Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.