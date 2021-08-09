Як щодо CoronaVac: розробники розповіли чи потрібна третя доза

Розробники китайської вакцини CoronaVac провели нове дослідження, аби оцінити імунну відповідь на введення двох доз препарату, а також доцільність третьої (бустерної) дози.

Вчені рекомендували додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

До теми Підсилювальна доза Pfizer: хто першим отримає додаткове щеплення

Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac,

– йдеться у повідомленні.

Як довго триває імунітет від CoronaVac

У дослідженні йдеться, що титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через 6 місяців після введення двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.

Наше дослідження підтримує ідею рекомендувати імунізацію бустерною дозою літніх людей,

– зазначили розробники вакцини.

Що відомо про бустерні дози вакцин проти COVID-19

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Рекомендацію вакцинації трьома дозами вакцин попередньо оголосила компанія Pfizer. Зокрема, вчені виявили, що бустерна доза їхнього препарату може збільшити кількість антитіл в 11 разів.

Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.

Примітно, щоабо більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.