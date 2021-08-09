Як щодо CoronaVac: розробники розповіли чи потрібна третя доза

9 серпня 2021 , 13:27
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Джерело:

MedRxiv

Розробники китайської вакцини CoronaVac провели нове дослідження, аби оцінити імунну відповідь на введення двох доз препарату, а також доцільність третьої (бустерної) дози.

Вчені рекомендували додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

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Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac,
– йдеться у повідомленні.

Як довго триває імунітет від CoronaVac

У дослідженні йдеться, що титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через 6 місяців після введення двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.

Наше дослідження підтримує ідею рекомендувати імунізацію бустерною дозою літніх людей,
– зазначили розробники вакцини.

Примітно, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.

Що відомо про бустерні дози вакцин проти COVID-19

  • Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.
  • Рекомендацію вакцинації трьома дозами вакцин попередньо оголосила компанія Pfizer. Зокрема, вчені виявили, що бустерна доза їхнього препарату може збільшити кількість антитіл в 11 разів.
  • Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.
Автор: Анастасія Лукашевська