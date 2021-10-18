Як шкідливі звички впливають на ризик зараження коронавірусом після вакцинації

Інфікування можливе навіть після повної вакцинації, але деякі фактори можуть значно збільшити цю ймовірність – зокрема, шкідливі звички та наркозалежність, які послаблюють імунну систему.

Дослідження перебігу коронавірусу у людей з залежністю

Вчені проаналізували медичні карти близько 580 тисяч американців, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19. У цій групі були 30 тисяч осіб, які мали проблеми з залежністю від тютюну, алкоголю, психоактивних речовин і марихуани. До щеплення в них не була раніше підтверджена коронавірусна інфекція.

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Подвійний ризик

Серед людей, які не мали таких проблем, рівень зараження після вакцинації склав 3,6%. У групі залежних цей показник був удвічі вищим: в середньому 7%. Найвищий ризик зараження виявився у курців марихуани – 7,8%. Показник залишився стабільними навіть після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи стать, вік, хронічні захворювання і соціальне становище.

Це може вказувати на несприятливий вплив канабісу на імунну та легеневу функцію, що сприяє підвищеному ризику зараження,

– повідомили автори дослідження.

Тютюн, алкоголь і наркотики також підвищують ймовірність розвитку важких ускладнень при COVID-19 навіть з урахуванням повної вакцинації: в лікарню потрапили 22,5% із зазначеної групи, в той час, як у пацієнтів без залежностей цей показник склав 1,6%. Смертність після "проривного" інфікування в цій групі пацієнтів склала 1,7% проти 0,5%.

"Наші результати підтверджують, що ця група залишається вразливою навіть після вакцинації, тому щеплені пацієнти з залежностями мають продовжувати дотримуватися захисних заходів", – вважають науковці.

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