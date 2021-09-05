Агентство охорони здоров'я проаналізувало медичні записи по всій країні в період 1 березня 2020 року по 14 серпня 2021 року. Загалом проаналізовані випадки COVID-19 становлять близько 10% населення США.

До теми Як часто в підлітків виникає постковідний синдром

Висновки дослідження

Невакциновані підлітки приблизно у 10 разів частіше потрапляли до лікарні, ніж невакциновані.

Щотижнева госпіталізація дітей у віці 0 – 17 років була найнижчою в період з 12 червня по 3 липня (рівень 0,3 на 100 тисяч населення).

Педіатрична госпіталізація досягла свого рекордного піка (1,5 на 100 тисяч населення) за тиждень напередодні 9 січня, коли в США спалахнула хвиля коронавірусу, викликана Альфа-варіантом.

Згідно з попередніми дослідженнями, діти у віці 12 – 17 і 0 – 4 років піддаються вищому ризику госпіталізації COVID, ніж діти у віці від 5 до 11 років.

Різниця після появи Дельта-штаму є, але "не значуща"

Після вивчення 3 116 лікарняних записів за період до появи штаму Дельта і 164 записів після появи цього варіанту науковці виявили, що відсоток дітей з важкими показниками хвороби не сильно відрізняється.

Зокрема, відсоток госпіталізованих пацієнтів, що поступили у відділення інтенсивної терапії, становив 26,5 до штаму Дельта і 23,2 після; відсоток використання апаратів ШВЛ склав 6,1 до появи Дельта і 9,8 після; відсоток померлих склав 0,7 до появи Дельта і 1,8 після. Науковці заявили, що ці відмінності "не є статистично значущими".

Але для того, щоб переконатись у своєму висновку, дослідникам потрібно накопичити більше даних про госпіталізованих дітей зі штамом коронавірусу Дельта, адже поки що їх не досить багато.