Як схуднути, якщо дієти не допомагають і чому ожиріння – це комплексна проблема
Схуднення – це питання, яке турбує багатьох. Під час карантину ми менше рухаємось та більше їмо. Але зайва вага – це не завжди наслідок переїдання, часто це комплексна проблема, яка вимагає не просто дієти чи регулярних занять спортом.
Якщо ви вже спробували харчуватись здорово та збалансовано, займаєтесь спортом, а вага досі на місці, ймовірно, щоб схуднути, вам доведеться обстежитися, знайти справжню причину зайвої ваги і вже тоді працювати над тим, зоб її позбутись. А проблеми можуть бути різні – від гормональних порушень до розладів харчової поведінки.
До теми Переїдання: як їсти в міру та не відчувати голоду
Як зрозуміти, що вам дійсно треба худнути
Спершу слід розібратись, яку вагу вважають надмірною. Щоб визначити ожиріння, треба визначити індекс маси тіла.
|
Індекс маси тіла
|
Для жінок
|
Для чоловіків
|
Результат
|
Менше ніж 19
|
менше ніж 20
|
недостатня вага
|
19 - 24
|
20 - 25
|
нормальна вага
|
24 - 30
|
25 - 30
|
невеликий надлишок ваги
|
30 - 40
|
30 - 40
|
зайва вага
|
вище 40
|
вище 40
|
сильне ожиріння
Втім, часто люди не в змозі самостійно впливати на свою вагу, тому стигматизація людей з ожирінням – це проблема.
Але ожиріння – це складне захворювання, яке пов'язане з безліччю факторів: режимом харчування і сну, рівнем активності, генетикою, прийманням ліків, психічним здоров'ям, тиском стереотипів, бідністю і оточенням. Найчастіше це сукупність декількох факторів, а не просто переїдання і недостатня активність.
Не завжди люди можуть впливати на свою вагу / Фото Unsplash
Захворювання, які можуть бути причиною зайвої ваги
- гіпотиреоз – це наслідок низького рівня гормонів щитоподібної залози;
- синдром Кушинга – надлишкове утворення гормонів корою наднирників;
- синдром полікістозних яєчників – це порушення функції яєчників;
Щоб раз і назавжди розібратись із зайвою вагою, потрібно звернутись до ендокринолога або дієтолога. Лікар перевірить стан гормонів щитоподібної залози, кори надниркових залоз, статеві гормони, призначить загальний і біохімічний аналіз крові, УЗД щитоподібної залози та інші обстеження.
Розлади харчової поведінки
Надмірна вага може бути наслідком психічних проблем, зокрема через розлади харчової поведінки: анорексії, булімії, компульсивного переїдання чи будь-яких інших розладів, які складно класифікувати.
Ознаки, за якими можна визначити розлад харчової поведінки:
- людина постійно думає про своє тіло або вагу;
- не хоче або соромиться приймати їжу в компанії інших людей;
- їсть надто мало або занадто багато;
- приймає проносні або викликає блювоту після прийомів їжі.
Також на вагу можуть впливати тривога, стрес, втома і депресія, адже одні люди худнуть, а інші, навпаки, набирають у стресових ситуаціях.
Працюйте з психологом та урізноманітніть свій раціон, якщо маєте проблеми з вагою / Фото Unsplash
Люди з розладами харчової поведінки сприймають їжу, як спосіб пережити важкий психоемоційний стан. Тоді людина потрапляє в пастку і ходить по колу: через депресію вага збільшується, що призводить до ще більшої депресії вже через вагу.
В таких випадках допомогти може психотерапія. Тож якщо ви чи ваші рідні страждаєте на зайву вагу, передусім пам'ятайте, що це не завжди наслідок переїдання.
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