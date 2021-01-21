Схуднення – це питання, яке турбує багатьох. Під час карантину ми менше рухаємось та більше їмо. Але зайва вага – це не завжди наслідок переїдання, часто це комплексна проблема, яка вимагає не просто дієти чи регулярних занять спортом.

Якщо ви вже спробували харчуватись здорово та збалансовано, займаєтесь спортом, а вага досі на місці, ймовірно, щоб схуднути, вам доведеться обстежитися, знайти справжню причину зайвої ваги і вже тоді працювати над тим, зоб її позбутись. А проблеми можуть бути різні – від гормональних порушень до розладів харчової поведінки.

До теми Переїдання: як їсти в міру та не відчувати голоду

Як зрозуміти, що вам дійсно треба худнути

Спершу слід розібратись, яку вагу вважають надмірною. Щоб визначити ожиріння, треба визначити індекс маси тіла.

Індекс маси тіла Для жінок Для чоловіків Результат Менше ніж 19 менше ніж 20 недостатня вага 19 - 24 20 - 25 нормальна вага 24 - 30 25 - 30 невеликий надлишок ваги 30 - 40 30 - 40 зайва вага вище 40 вище 40 сильне ожиріння

Варто знати: у світі 2 мільярди дорослих і 124 мільйони дітей і підлітків живуть з надмірною вагою або ожирінням.

Втім, часто люди не в змозі самостійно впливати на свою вагу, тому стигматизація людей з ожирінням – це проблема.

Ожиріння – це хвороба Але ожиріння – це складне захворювання, яке пов'язане з безліччю факторів: режимом харчування і сну, рівнем активності, генетикою, прийманням ліків, психічним здоров'ям, тиском стереотипів, бідністю і оточенням. Найчастіше це сукупність декількох факторів, а не просто переїдання і недостатня активність.



Не завжди люди можуть впливати на свою вагу / Фото Unsplash

Захворювання, які можуть бути причиною зайвої ваги

гіпотиреоз – це наслідок низького рівня гормонів щитоподібної залози;

синдром Кушинга – надлишкове утворення гормонів корою наднирників;

синдром полікістозних яєчників – це порушення функції яєчників;

Крім того, зайву вагу можуть спричинити певні ліки – кортикостероїди, ліків проти епілепсії, діабету, шизофренії, від ряду інших психічних захворювань.

Щоб раз і назавжди розібратись із зайвою вагою, потрібно звернутись до ендокринолога або дієтолога. Лікар перевірить стан гормонів щитоподібної залози, кори надниркових залоз, статеві гормони, призначить загальний і біохімічний аналіз крові, УЗД щитоподібної залози та інші обстеження.

Розлади харчової поведінки

Надмірна вага може бути наслідком психічних проблем, зокрема через розлади харчової поведінки: анорексії, булімії, компульсивного переїдання чи будь-яких інших розладів, які складно класифікувати.

Ознаки, за якими можна визначити розлад харчової поведінки:

людина постійно думає про своє тіло або вагу;

не хоче або соромиться приймати їжу в компанії інших людей;

їсть надто мало або занадто багато;

приймає проносні або викликає блювоту після прийомів їжі.

Також на вагу можуть впливати тривога, стрес, втома і депресія, адже одні люди худнуть, а інші, навпаки, набирають у стресових ситуаціях.



Працюйте з психологом та урізноманітніть свій раціон, якщо маєте проблеми з вагою / Фото Unsplash

Люди з розладами харчової поведінки сприймають їжу, як спосіб пережити важкий психоемоційний стан. Тоді людина потрапляє в пастку і ходить по колу: через депресію вага збільшується, що призводить до ще більшої депресії вже через вагу.

В таких випадках допомогти може психотерапія. Тож якщо ви чи ваші рідні страждаєте на зайву вагу, передусім пам'ятайте, що це не завжди наслідок переїдання.