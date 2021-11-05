Як швидко легка форма коронавірусу переходить у тяжку: відповідь лікаря

Ситуація з коронавірусом в Україні лише погіршується. Штам Дельта дуже швидко розвивається та поширюється. Тож важка пневмонія може розвинутися за лічені години.

Про це розповіла головна лікарка Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова. На її думку, саме тому обов'язково потрібно виявити коронавірус на ранній стадії та почати його лікувати.

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За її словами, під час першої хвилі коронавірусу, перш ніж розвинеться важка форма пневмонії, мав би минути понад тиждень. Зараз же цей час значно скоротився.

Я вважаю що Дельта-штам, який мутував кілька разів, дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше в першій хвилі до важких пневмоній та до дихальної недостатності люди доходили за 7 – 10 діб, то зараз це можуть бути лічені години,

– заявила головна лікарка.

"Лікуватись треба якомога раніше"

Тому, за її словами, потрібно розпочинати лікування якомога раніше. За цієї хвилі пандемії кашель, висока температура не такі, як були раніше, тому пацієнти часто не звертаються до медиків і не лікуються.

"Вже на 3 та 4 добу починається задишка, падає сатурація і людина тільки тоді починає лікування та може дійти до реанімаційного стану", – вважає Світлана Федорова.

Коронавірус – основні симптоми гарячка;

кашель;

втрата нюху та смаку;

біль у горлі;

біль у м’язах і суглобах;

діарея;

почервоніння чи подразнення очей;

ускладнене дихання або задишка;

розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості

біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.

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Джерело: МОЗ