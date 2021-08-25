У Pfizer заявили, що можуть розробити вакцину проти нового штаму коронавірусу впродовж 95 днів після його виявлення. Експерти компанії постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції.
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Гендиректор компанії Альберт Бурл заявив, що Pfizer налагодив процес виробництва COVID-вакцини при виявленні нових штамів.
Протягом 95 днів, починаючи з того дня, як ми виявимо штам, що викликає занепокоєння, ми зможемо створити вакцину спеціально проти нього,
– сказав Бурла.
Чому Pfizer не розробили вакцину проти штаму коронавірусу Дельта
Бурла підкреслив, що поки що компанія не виявила жодного штаму коронавірусу, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer. Тож поки вакцина залишається ефективною, немає сенсу розробляти новий препарат.
Останні новини про вакцину проти коронавірусу від Pfizer
- Нове дослідження американських вчених показало, що через штам коронавірусу Дельта ефективність вакцини Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%.
- FDA повністю схвалила вакцину проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech. Щоправда, лише для людей у віці від 16 років. Американські урядовці вважають, що це збільшить довіру до щеплень й створить в країні підґрунтя для введення вимог вакцинації з боку роботодавців та організацій.
- Також у компанії Pfizer закликали робити третє щеплення. На їхню думку, це може захистити від Дельти у 100 разів краще.