Як швидко Pfizer виготовить вакцину проти нового COVID-штаму: відповідь компанії

Пандемія коронавірусу не закінчилась, й все частіше спалахують нові штами вірусу. У компанії Pfizer відповіли, на скільки швидко вони можуть розробити вакцини проти нових варіантів хвороби.

У Pfizer заявили, що можуть розробити вакцину проти нового штаму коронавірусу впродовж 95 днів після його виявлення. Експерти компанії постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції.

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Гендиректор компанії Альберт Бурл заявив, що Pfizer налагодив процес виробництва COVID-вакцини при виявленні нових штамів.

Протягом 95 днів, починаючи з того дня, як ми виявимо штам, що викликає занепокоєння, ми зможемо створити вакцину спеціально проти нього,

– сказав Бурла.

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Бурла підкреслив, що поки що компанія не виявила жодного штаму коронавірусу, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer. Тож поки вакцина залишається ефективною, немає сенсу розробляти новий препарат.

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