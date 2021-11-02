Як швидко показати COVID-сертифікат, не заходячи в Дію: журналіст поділився корисним лайфхаком

У нинішніх умовах в українців дуже часто перевірятимуть сертифікати вакцинації від коронавірусу. Їх можна роздрукувати або ж показати у додатку Дія.

Втім, доводиться кожного разу розблоковувати смартфон, потім шукати там Дію, відкривати її, шукати там сертифікат та натискати "показати QR". Журналіст Артем Овдієнко поділився корисним лайфхаком, як це зробити подвійним натиском кнопки живлення на iPhone.

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Показати сертифікат за два кліки

Отже, журналіст радить, щоби кожного разу не розблоковувати смартфон та відкривати Дію, достатньо один раз:

перейти за посиланням: https://www.getcovidpass.eu; натиснути там кнопку Сreate yours ("Створити ваш"); просканувати QR-код з паперового сертифіката (або завантажити картинку QR-коду сертифіката з Дії – перед цим зробити його скрін з екрана та обрізати на картинці усе зайве, окрім коду).

Зробивши це, смартфон запропонує додати сертифікат в "Гаманець" (Wallet).

Й вуаля – показувати ковідний сертифікат для перевірки стане так само просто, як на касі платити смартфоном – достатньо буде двічі клацнути кнопкою живлення,

– зазначив Овдієнко.

Він додав, що і для андроїд-смартфонів це працює, однак там сертифікат потрібно верифікувати через додаток YourWallet. Однак потрібен буде паперовий документ, оскільки скриншот з Дії для цих телефонів не завжди вдається зробити.



Як швидко показати сертифікат / Скриншот Артема Овдієнка

Коли потрібно показувати СOVID-документи

Наразі українців не пускають в транспорт міжобласного сполучення без COVID-сертифіката, міжнародного свідоцтва про вакцинацію, або без негативного ПЛР/антиген тесту. Також ці документи потрібно показувати, якщо у червоній зоні ви збираєтесь відвідати заклад громадського харчування, ТРЦ, спортзали чи низку інших закладів.

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Текст публікації Артема Овідєнка:

*лайфхак для швидкого пред'явлення ковідного сертифіката з айфона – подвійним натиском кнопки живлення!

Отже, щоби кожного разу не розблоковувати смартфон, потому шукати там Дію, відкривати її, шукати там сертифікат та тицяти "показати qr", достатньо один раз:

1) перейти по посиланню: https://www.getcovidpass.eu,

2) тицьнути там кнопку create yours ("створити ваш"),

3) відсканувати qr-код з паперового сертифіката (або завантажити картинку qr-коду того сертифіката з Дії (перед цим зробивши його скрін з екрана Дії й обрізавши на тій усе картинці зайве, окрім коду).

Зробивши це смартфон 4) запропонує додати сертифікат в "Гаманець" (Wallet) – й вуаля: показувати ковідний сертифікат для перевірки стане так само просто, як на касі платити смартфоном – достатньо буде двічі клацнути кнопкою живлення…

Upd. Artem Armenchu підказує, що і для андроїд-смартфонів це працює, але там сертифікат треба верифікувати це через додаток Yourwallet.