Як швидше запам'ятовувати: назвали простий спосіб

Вчені знайшли ключ до ефективного навчання. Все просто – під час процесу потрібно робити короткі перерви, тоді мозок постійно прокручує послідовність дій в прискореному темпі.

Це виявили випадково. Нейробіологи просто записували, що відбувається в мозку під час вивчення нових навичок.

До теми Розмір зіниць вказує на рівень інтелекту людини

Як проводилось дослідження

Команда вчених записала мозкову активність 33 здорових добровольців-правшів, поки вони вчилися друкувати лівою рукою. Запис проводили за допомогою магнітоенцефалографії.

На екрані учасникам показували п'ятизначний код і просили надрукувати його максимальну кількість разів за 10 секунд, а потім можна було відпочити ще 10 секунд. Цей цикл потрібно було повторити 35 разів.

Після перших спроб швидкість коректного друку значно покращилася і приблизно на 11 циклі досягла свого плато.

Для того, щоб розшифрувати активність нейронів в ході навчання, вчені розробили комп'ютерну програму, яка дозволяє зв'язати набір символів з мозковими хвилями.

Підсумки вчених

Дослідники встановили, що під час коротких пауз мозок програвав послідовність рухів у 20 разів швидше. За 11 циклів ця стисла версія тренування повторювалася приблизно по 25 разів за 10 секунд. Потім швидкість впала у 2 – 3 рази.

Також науковці виявили, що частота повторів під час відпочинку корелювала з надійністю спогадів. Тобто людина, чий мозок частіше відтворює набір символів на клавіатурі, демонструє кращі успіхи.

Як і очікувалося, активність відбувалася в сенсорно-моторній зоні мозку, яка відповідає за управління рухами. Але вчені також спостерігали активність в інших регіонах: у гіпокампі та тенторіальній корі.