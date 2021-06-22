Перші імплантати мали гладку поверхню. Вони часто призводили до капсульної контрактури, при якій рубцева тканина утворюється навколо імплантату і стискає його, викликаючи біль, дискомфорт або видиму деформацію імплантату.

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Окрім цього, ці імплантати могли перевертатися. Це вимагало хірургічної корекції або видалення імплантату.

Наприкінці 1980-х деякі компанії почали виготовляти імплантати з більш жорсткою поверхнею – з виступами, що тягнуться до сотень мікронів над поверхнею.

Однак у 2019 році FDA попросило виробника грудних імплантатів відкликати всі грудні імплантати з високою текстурою (близько 80 мікронів), що продаються в США. Виявилось, що вони підвищують ризик анапластичної великоклітинної лімфоми, раку імунної системи.

Нове покоління грудних імплантатів, що з'явилося десять років тому, має унікальну архітектуру поверхні, оптимізовану під розміри клітин.

У дослідженні на кроликах дослідники порівняли безпеку різних видів імплантатів. Вони виявили, що тканину, до якої прилягає найгрубіша поверхня імплантату, показує ознаки підвищеної активності макрофагів – імунних клітин, які зазвичай видаляють чужорідні клітини й сміття.

Результати дослідження

Всі імплантати стимулювали імунні клітини, звані Т-клітинами, але по-різному. Імплантати з більш шорсткою поверхнею стимулювали прозапальні реакції Т-клітин, а імплантати з унікальною топографією поверхні стимулювали Т-клітини, які придушували запалення тканин.

Результати дослідників припускають, що грубіші імплантати труться об навколишню тканину і викликають більше роздратування. Це може пояснити, чому старіші види імплантатів можуть привести до лімфоми. Гіпотеза полягає в тому, що частина текстури відшаровується і потрапляє в сусідню тканину, де викликає хронічне запалення, яке в кінцевому підсумку може призвести до раку.

Дослідники також протестували мініатюрні версії цих імплантатів на мишах. Вони виготовили ці імплантати, використовуючи ті ж методи, які використовуються під час виготовлення імплантатів для людей.

Виявилось, що більш текстуровані імплантати викликають велику активність макрофагів, більше освіту рубцевої тканини й вищі рівні запальних Т-клітин. Дослідники також виконали секвенування одноклітинної РНК імунних клітин з цих тканин, щоб підтвердити, що клітини експресують прозапальні гени.

Імплантати з повністю гладкою поверхнею також мали вищий рівень макрофагальної реакції й фіброзу у мишей. Окремі клітини були більш схильні до стресу і висловлювали більше запального фенотипу у відповідь на найвищу шорсткість поверхні,

– йдеться в дослідженні.

З іншого боку, найновіші імплантати з унікальною архітектурою поверхні значно зменшують кількість рубців і запалень в порівнянні з іншими імплантатами.

Автори сподіваються, що ці дані допоможуть іншим дослідникам оптимізувати дизайн силіконових грудних імплантатів й інших типів медичних силіконових імплантатів для підвищення безпеки.