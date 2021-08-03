Як симптоми COVID-19 відрізняються за віком: дослідження

Вчені Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються симптоми коронавірусу у людей різного віку. Виявилось, що певна різниця таки є.

Науковці простежили динаміку захворювання в перші три дні після позитивного тесту. У науковій вибірці взяла участь 182 991 людина, а в тестовій – 15 049.

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Зокрема виявилось, що втрата нюху є доволі рідким явищем серед літніх людей. Натомість пацієнти 40 – 59 років частіше скаржаться на постійний кашель.

А чоловіки частіше, ніж жінки повідомляють про задишку, занепад сил й озноб.

Результати дослідження:

Першими симптомами коронавірусу у людей від 16 до 39 років найчастіше є втрата нюху, біль у грудях та шлунку, а також задишка;

найчастіше є втрата нюху, біль у грудях та шлунку, а також задишка; У 40 до 59 років переважає постійний кашель, інколи біль у грудях та втрата нюху.

переважає постійний кашель, інколи біль у грудях та втрата нюху. Пацієнти у віці від 60 до 80 років скаржаться на біль у м’язах, грудях, задишку та діарею.

Як проводили аналіз

Симптоми коронавірусу, про які повідомляли люди під час пандемії COVID-19, використовувалися для навчання моделей штучного інтелекту, які виявляють можливі вогнища інфекції. Нині ці моделі враховують тільки кульмінацію або пік симптомів, що не підходить для раннього виявлення спалаху.

Тож вчені захотіли оцінити ймовірність інфікування людини SARS-CoV-2 на основі ранніх самопроголошених симптомів. За допомогою цієї моделі можливо покращити раннє виявлення інфекції SARS-CoV-2. Це має вирішальне значення для стримування поширення COVID-19 і ефективного розподілу медичних ресурсів.

Наші результати показують цінність штучного інтелекту в моделюванні симптомів COVID-19 і своєчасному виявленні інфекцій SARS-CoV-2. Така модель дозволить швидко ізолювати людей з підозрою на COVID-19 і направляти їх на термінове тестування, що дозволить краще розподіляти медичні ресурси під час пандемії, особливо в періоди хаосу,

– йдеться в публікації.