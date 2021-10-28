Як симптоми посттравматичного стресового розладу змінюються протягом менструального циклу

У жінок, які перенесли травму, симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) можуть змінюватися протягом менструального циклу. Чим ближче до овуляції – тим менше захворювання проявляється.

ПТСР та менструація

Натомість симптомів стає більше протягом перших кількох днів циклу, коли гормон естрадіол – низький. Про це свідчить дослідження, опубліковане Американською асоціацією психологів.

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Естрадіол – основний і найактивніший жіночий статевий гормон групи естрогенів. Він регулює репродуктивний цикл у жінок. На початку менструального циклу підвищення рівня естрадіолу викликає каскад подій, які призводять до овуляції.

Коли симптоми ПТСР проявляються яскравіше

Ближче до овуляції – цього гормону меншає. Низький рівень естрадіолу пов'язують із сильнішим стресом і тривогою, а також з підвищеною реакцією страху. Також збільшується активність в лімбічних областях мозку, які пов'язані з емоціями. Тому симптоми ПТСР більше виражені.

ПТСР – що це? Посттравматичний стресовий розлад – це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Приблизно 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР.



Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров'я чи навіть життя. ПТСР можна подолати чи навчитися ним керувати.

Що важливого з'ясували дослідники

Щоб вивчити, чи можуть ці зв'язки вплинути на реакцію на травму, вчені дослідили 40 жінок у віці від 18 до 33 років. Усі з них пережили або стали свідками травматичної події, наприклад, серйозної травми або сексуального насильства.

У першій частині дослідження, яке проходило в лабораторії, науковці вимірювали рівень естрадіолу в слині учасників. Потім попросили їх описати травму, яка з ними сталася, і симптоми посттравматичного стресового стресу, які вони відчували.

Важливість дослідження

Вони виявили, що нижчий рівень естрадіолу був пов'язаний з більшою тяжкістю симптомів ПТСР в учасниць. Під час двох наступних тестувань жінки також повідомляли про більш серйозні симптоми посттравматичного стресового стресу в ці дні.

Результати можуть мати значення для діагностики та лікування посттравматичного стресового стресу у жінок. Річ у тім, що ПТСР протягом тривалого часу в основному вивчали лише у чоловіків.

Крім впливу на діагностику, знання того, як менструальний цикл впливає на симптоми посттравматичного стресового стресу, може бути корисним як для медиків, так і для пацієнтів для діагностики та лікування недуги.