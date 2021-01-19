Клітини імунітету, які запам'ятовують коронавірус, тривалий час зберігаються в організмі пацієнтів, які перенесли COVID-19. В учасників дослідження їх концентрація лишалася незмінною протягом не менше пів року, вони були здатні швидко виробляти антитіла.

Імунітет людини відповідає на інфекцію появою антитіл. Антитіла здатні нейтралізувати вірус і запобігати повторному інфікуванню. Їхня концентрація падає з часом, пише Nature.

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Наприклад, відповідно до одного з досліджень вона знижується у два раз за 36 днів. Однак в крові зберігаються спеціальні В-клітини (В-лімфоцітіти) – клітини пам'яті, які здатні впізнавати коронавірус і швидко запускати вироблення антитіл.

Як відбувалося нове дослідження

Вчені проаналізували імунітет до коронавірусу в 87 осіб через пів року після того, як ті перенесли COVID-19. Раніше ці люди брали участь в дослідженні рівня антитіл до коронавірусу на 39 день після початку хвороби.

Як діє імунітет проти коронавірусу

У новому дослідженні вчені виявили, що рівень антитіл проти коронавірусу в учасників швидко знижується, однак кількість В-клітин залишається приблизно на одному рівні. Автори встановили, що ці клітини здатні реагувати на коронавірус швидким виробленням антитіл проти нього.

Антитіла, які виробляли В-клітини, як показало дослідження, сильніше, ніж ті антитіла, які формуються безпосередньо після перенесеної інфекції. Вони можуть бути більш стійкими до мутацій шипованого білка, який вірус використовує, щоб проникнути в організм.

Коронавірус зберігається в організмі

Те, що кількість клітин пам'яті залишалося на одному рівні, навело вчених на думку, що частинки коронавірусу зберігалися в організмі. Вчені провели біопсію тонкого кишківника 14 учасникам дослідження. Білок SARS-CoV-2 вони виявили в п'яти з них. Можливо, частинки вірусу в кишківнику продовжують "інформувати" імунну систему, що підтримує кількість клітин пам'яті.