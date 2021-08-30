Сонячне світло має величезний ефект на нашу фізіологію. В тому числі відомо про його вплив на поведінку і гормональне регулювання сексуальності. Однак механізми такої дії залишалися невідомі.

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У новому дослідженні вчені продемонстрували, чим обумовлений вплив ультрафіолетового випромінювання на мишей і людей. Це один з видів випромінювання, присутніх в сонячному світлі.

Експерименти на мишах

На ранніх етапах дослідження вчені перевірили, як діє УФ на поведінку мишей. Ефект був виразним: під дією світла у самок збільшувалася виділення статевих гормонів, яєчники збільшувалися, період спарювання продовжувався. Самки та самці виявляли підвищену цікавість один до одного.

Щоб уточнити, як УФ впливає на поведінку тварин, вчені вивели генетично змінених мишей. У них був відсутній ген, який відповідає за реакцію шкіри на таке випромінювання. Без цього гена ультрафіолет не мав стимулюючої дії. Автори дослідження прийшли до висновку, що дія ультрафіолету пов'язана саме з його впливом на шкіру.

Вплив на людей

У фінальній частині дослідження брали участь 32 людини. До і після експерименту їх попросили заповнити анкети, питання яких стосувалися романтичних почуттів і агресії. Після опромінення УФ вчені виявили в учасників посилення романтичного настрою. Водночас у чоловіків дещо підвищився рівень агресивності.

Схожими результати були, коли учасників експерименту попросили ховатися від сонця протягом двох днів, а потім засмагати 25 хвилин. Аналізи крові показали, що після засмаги у них збільшився рівень статевих гормонів.

З чим пов'язана така дія

Вчені вважають, що за описані ефекти сонячного світла відповідає фізіологічна система, яка запобігає в шкірі пошкодженню ДНК, пов'язані з ультрафіолетом.

Раніше науковці довели, що обличчя чоловіків є важливою ознакою соціосексуальності. За ним жінки можуть визначити ставлення чоловіка до випадкових сексуальних стосунків.