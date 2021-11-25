Як справді вдасться подолати пандемію: глава ВООЗ в Україні розкрив секрет

Україна поступово виходить з чергової хвилі епідемії. Втім швидко перемогти коронавірус поки не вдасться.

Допоможе хіба максимальна вакцинація. Про це сказав голова українського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Ярно Хабіхт. Він підкреслив, що важливо охопити вакцинацією тих, хто дійсно вразливий.

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Поставлені цілі, щоб побороти COVID-19

За його словами, для того, щоб подолати пандемію коронавірусу і вийти з цієї ситуації, зараз дуже важливо виконати поставлену ціль – 40% повинні бути вакциновані до кінця 2021 року і 70% всього населення – до літа 2022 року.

Насамперед – вакцинувати вразливих

Хабіхт підкреслив, що важливо охопити вакцинацією тих, хто дійсно вразливий. Зокрема, це літні люди і ті, у кого є хронічні захворювання. Наприклад, хвороби серця, діабет і рак. Представник ВООЗ наголосив, що "потрібно виконати велику роботу, щоб достукатися до них".

Це так важливо тому, що серйозні випадки захворювання з госпіталізацією – це ті, хто не вакцинований. Нам потрібно захистити наших співгромадян в Україні: літніх людей і тих, хто страждає хронічними захворюваннями,

– додав він.

І лише завдяки цьому ми зможемо подолати пандемію. "Нам потрібно охопити 70% всього населення. Але в старших вікових групах цей показник може бути ще вищим", – розповів Хабіхт.

Що заважає людям щепитись

Хабіхт зазначив, що потрібно зрозуміти, які перешкоди заважають людям пройти вакцинацію. Він припустив, що деяким потрібна додаткова інформація.

Також є питання доступності вакцинації. "Одні хотіли б зробити щеплення в центрі первинної медичної допомоги. Інші – в супермаркеті", – розповів представник ВООЗ.

Україна наближається до цілі ВООЗ щодо вакцинації

Україна вакцинувала проти коронавірусу вже майже 40% дорослого населення. Глава МОЗ Віктор Ляшко нещодавно заявив, що до кінця 2021 року ми повинні дійти до цього показника.

Як кажуть у ВООЗ, загалом 24% всього населення в Україні вакциновано двома дозами і 31% – принаймні однією.

Нині в Україні в середньому роблять майже 250 тисяч щеплень за добу. Повністю імунізовані проти хвороби вже 10 418 000 мільйонів українців.