Поки у вчених немає точно доведених способів, як відновити нюх після перенесеного коронавірусу. Один з варіантів – заново навчити ніс розпізнавати запахи за допомогою нюхової гімнастики. Це допомагає не всім, але спробувати варто.

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Поки ніс "лікують" тільки нюховою гімнастикою

Як підготуватись до тренувань:

зберіть кілька запахів просто вдома, наприклад шкірку апельсина, кавові зерна, листочки м'яти, кропу чи корицю;

розкладіть їх по маленьких тарілках або банках;

ще знадобиться блокнот, щоб записувати відчуття.

Ось що пропонують зробити:

Візьміть банку з запахом в руки, розслабтеся і вдихніть природно (занадто швидкий і глибокий вдих може привести до того, що ви нічого не відчуєте).

Не нюхайте занадто довго – досить до 10 секунд на кожен запах.

Повторіть ще двічі, потім відпочиньте 5 хвилин.

Запишіть свій досвід в щоденник спостережень – будь-які зміни, які ви помітили.

Перейдіть до наступного запаху і зробіть те саме.

Радять тренувати запах як мінімум два рази на день – вранці і ввечері. У перервах між тренуваннями пробуйте нюхати і інші предмети: квіти, парфумерію, їжу – головне, щоб це було безпечно.

Увага! Тренуватися так можна протягом мінімум трьох місяців. Якщо ви спочатку нічого не відчуваєте, не турбуйтеся. Деяким людям може знадобитися кілька тижнів або навіть більше, перш ніж вони зможуть вловити запах.

Діапазон запахів можна спробувати розширити і завдяки ефірним оліям. У дослідженнях зазвичай використовують 4 класичних запахи: лимон, троянду, гвоздику і евкаліпт. Але можна вибрати на свій смак.